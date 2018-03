História de Pauini: cidade do Alto Purus completa 62 anos

A cidade fica situada à margem esquerda do Rio Purus, (distante de 915 km em linha reta ou 2.115 km por fluvial de Manaus) | Foto: Miqueias Rosa

Pauini - O município de Pauiní, localizada na região do Alto Purus, no Amazonas, comemora nesta segunda-feira ( 19/03), 62 anos de existência. Fundado em 19 de março de 1956, após ser desmembrado do município de Lábrea, a cidade tem a sua história ligada aos índios purupurus, jamadis, canamaris, entre outras tribos que habitavam a região.



A cidade da Amazônia, está situada à margem esquerda do rio Purus (a 915 km em linha reta ou 2.115 km por via fluvial de Manaus), tendo como vizinhos os municípios de Envira, Lábrea, Itamarati e Boca do Acre, mantendo pela distância em relação à capital e, pelas dificuldades de transporte e comunicação, carência na área de saúde, educação e serviços.

Pauini, por sua geografia, está dividido em duas partes: cidade alta e cidade baixa. Para ter acesso a parte da alta do município, existe uma longa escada, com 186 degraus.

Cachoeira em Pauini, Amazonas | Foto: Miqueias Rosa

História:



A cidade de Pauini foi fundada anos após a colonização da região do Purus. As primeiras explorações ao longo do rio começaram em meados do século XIX, com um explorador identificado como João da Cunha Corrêa ( João Cametá). Em 1852, Tenreiro Aranha, o primeiro presidente da Província do Amazonas, enviou de Manaus uma expedição para explorar a região, com a finalidade de encontrar uma ligação com o rio Madeira, por meio das Campinas do Purus.



O primeiro núcleo populacional nessa região, no entanto, começou a ser implementado em 1854. Em 1869 começaram a chegar à região os nordestinos trazidos pelo coronel Antônio Rodrigues de Carvalho e Melo, estabelecendo-se estes na região onde atualmente está a cidade de Lábrea, em uma vasta extensão de terra, que depois foi desmembrada, formando os atuais territórios de Boca do Acre, Pauini, Tapauá e Canutama. O município de Pauini foi criado em 19.12.1955, pela lei estadual 96.





Vias de acesso:

E falando em vias de acesso, para chegar à cidade existem somente dois meios, via fluvial ou aérea. Por via fluvial a viagem pode ser de lanchas e barcos e o trajeto pode durar até uma semana de Manaus até o local de chagada. Já por via aérea os chamados táxis aéreos são uma outra alternativa para chegar à região. O município não possui estradas que a liguem a outras cidades.

Rio Purus banha a cidade de Pauini, no Amazonas | Foto: Miqueias Rosa

Economia

A economia de Pauini é baseada na agricultura de subsistência, em que grande parte de sua economia depende dos repasses dos governos, federal e estadual. A cidade não é conhecida como grande produtora de alimentos, mas tem como base a pecuária e a pesca, voltada para o pirarucu de manejo.

"Para garantir a sobrevivência, grande parte da população precisa se virar ou conseguir emprego na prefeitura, trabalho aqui é difícil de conseguir" diz o pauiniense Aristides Mamed Neto, de 46 anos.

Aristides, que vive de um pequeno comércio, localizado na parte alta da cidade, diz que apesar da falta de estrutura, sente-se feliz em morar na cidade. "As dificuldades existem como em qualquer cidade do Amazonas. As grandes distâncias, a dificuldade de locomoção e a ausência de políticas públicas atrasam o desenvolvimento da cidade, porém estou acostumado com as pessoas, com o lugar. Em quero viver na cidade até o fim", conta.

Balneário em Pauini | Foto: Miqueias Rosa

Infraestrutura



Atualmente, segundo dados divulgados em 2016 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade de Pauini tem cerca de 20 mil habitantes. Na área de educação conta com duas escolas estaduais, quatro municipais e uma creche. Além disso, a cidade conta também com um hospital, três unidades básicas de saúde (USB) e um Centro de Referencia de Assistência Social (Cras). Para o lazer a população, da cidade tem à disposição duas quadras poliesportivas, um campo de futebol e duas praças principais, na qual as famílias costumam realizar seus passeios durante o fim de tarde.

Quadra de Pauini, no Amazonas | Foto: Miqueias Rosa

Era o que a estudante de Serviço Social Omara Mamed de 26 anos. "Eu gostava de passear pela cidade, ir às praças conversar com colegas", relembra a universitária que saiu da cidade em busca de oportunidade de cursar o ensino superior.

"Pauini é uma cidade muito tranquila, faz cinco anos que saí de lá mas sinto saudades da minha terra, dos passeios e do povo acolhedor"relembra a jovem pauiniense.

Natureza e turismo

Aos que pretendem visitar a cidade e gostam de curtir a natureza, a universitária Omara Mamed, de 26 anos, natural de Pauini indica alguns pontos tradicionais da cidade. "A cachoeira do Bom Jesus e Balneário do Hernandes são boas pedidas, é impossível ir em Pauini e não conhecer esses lugares", indica Omara.

Cachoeira em Pauini, Amazonas | Foto: Miqueias Rosa

O igarapé de Macuti e a praia de Fortaleza também são lugares que costumam receber muitos visitantes na cidade.

Balneário em Pauini | Foto: Miqueias Rosa

Festividades e Religião

Festival Folclórico de Pauini

Um dos principais festejos da região é o Festival Folclórico de Pauini. Durante o evento, os bois Glorioso ( boi do coração azul) e Estrelinha (boi da estrela vermelha) se enfrentam. A disputa, que já vai para o seu 10º ano, não tem data certa para acontecer e ocorre na quadra de esportiva da cidade.

Apesar de não ter data certa, a festa tem atraído cada vez mais visitantes, principalmente de pessoas que moram nos municípios vizinhos. Alegorias, belas fantasias e muita criatividade fazem a alegria dos brincantes.

Os bois Glorioso e Estrelinha são a principal atração do Festival Folclórico da Cidade | Foto: Divulgação

Festejo de Santo Agostinho

Outra data inclusa no calendário da cidade é o festejo de Santo Agostinho que acontece nos dias 25 a 28 de agosto e chega a receber até 2 mil visitantes durante este período. Santo Agostinho, Inclusive, é considerado padroeiro da cidade. A religião predominante na cidade é o catolicismo, mas também há um número elevado de evangélicos.

O motivo mais provável pelo qual Santo Agostinho é considerado o padroeiro da cidade deve-se à chegada de alguns padres da Ordem Monástica dos Recoletos de Santo, em 1949. Eles construíram uma capela provisória, que foi inaugurada em 15 de Agosto do mesmo ano.

Contrastes

A dona de casa Maria da Silva, de 53 anos, relembra bem as transformações ocorridas na cidade.

"Hoje eu vejo uma Pauini mais agitada, apesar de ainda ser considerada uma cidade tranquila. Considero que a segurança é um dos principais problemas da cidade. Já não se vê mais as crianças brincando em frente de casa como antes. As drogas chegaram por aqui e isso afeta muito a segurança", disse.

Cidade de Pauini, Amazonas | Foto: Miqueias Rosa

Uma das grandes preocupações da cidade era o baixo índice de alfabetizados na região. A precária estrutura na educação foi um dos motivos que levava os jovens a saírem da cidade em busca de dar continuidade aos estudos. Atualmente, o município implantou um forte sistema de erradicação e combate ao analfabetismo, o que já apresentou resultados em avaliações realizadas pelo Ministério da Educação.

É festa!

Durante o aniversário da cidade, a população canta o "parabéns à você" em meio a várias atividades culturais e esportivas. A movimentação de aniversário começa dia 17 e vai até o dia 19, quando de fato é comemorado o aniversário da cidade.

"Eu desejo tudo de bom pra Pauini. Que tenhamos muito mais para comemorar e que as pessoas conheçam de perto nosso povo, nossos costumes. Nossas casas estão de portas abertas para quem quiser conhecer. É só vir que nosso feijão de praia e o peixinho com uma deliciosa farinha estarão à mesa esperando", convida Maria da Silva.





