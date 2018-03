Quer fazer parte da FAB? Instituição lança oportunidade

Manaus - Estão abertas as inscrições para profissionais de nível médio, com curso técnico, voluntários à prestação do serviço militar temporário, para o ano de 2018, da Força Aérea Brasileira (FAB). Para Manaus, são 37 vagas em 12 especialidades.O objetivo é atrair voluntários para prestação do Serviço Militar Temporário (até 8 anos), devidamente habilitados. Todos os participantes precisam atender às condições e às normas estabelecidas pela Força Aérea Brasileira (FAB).

As inscrições serão realizadas até o dia 23 de março. Outras informações podem ser obtidas no http://www4.fab.mil.br/quadro_de_graduados_temporarios.php

Após o deferimento da inscrição, os candidatos passarão por etapas de classificação na avaliação curricular; comparecimento na concentração inicial; entrega dos exames, avaliações e laudos médicos; aprovação na inspeção de saúde; concentração final e habilitação à incorporação.

Para participar, entre outros requisitos, é necessário ter menos de 45 anos de idade até 31 de dezembro de 2018; ter concluído o ensino médio até a data inicial do período de inscrição; possuir os requisitos específicos para a especialidade a que está concorrendo; e possuir, no máximo, na data da incorporação, o total de sete anos de serviço público.

As vagas são para as seguintes especialidades: administração, arrumador, cozinheiro, eletricidade, eletromecânica, eletrônica, enfermagem, informática, motorista, motorista-bombeiro, obras e controle de tráfego aéreo. Os requisitos específicos dependem da especialidade pleiteada pelo candidato.

Após a incorporação, os convocados serão declarados terceiros-sargentos, incluídos no Quadro de Sargentos da Reserva de 2ª Classe Convocados (QSCon); e vão realizar o estágio de adaptação de praças, que se destina a adaptar e preparar os incorporados às condições peculiares do serviço militar temporário e ao exercício das demais atividades militares concernentes às áreas profissionais em que atuarão no âmbito do comando da Aeronáutica.

Na capital amazonense, as inscrições devem ser feitas no Centro Social dos Suboficiais e Sargentos de Aeronáutica de Manaus (Clube CASSAM), localizado rua Eirunepé, bairro São Lázaro, na Zona Sul de Manaus – em frente ao aeroporto Militar de Ponta Pelada.

Os horários de atendimento são de segunda-feira à quinta-feira das 8h às 12h e das 13h às 16h. Nas sextas-feiras, o horário é das 8h às 12h.

Para outras informações: Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de Manaus (SEREP MN) - 2129-1739 e Seção de Comunicação Social da Ala 8 - 2129-1708.

