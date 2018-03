Presidente Figueiredo ganhará primeira policlínica em abril

Presidente Figueiredo - Buscando aprimorar os serviços de saúde em Presidente Figueiredo (a 117 km de Manaus), a prefeitura do município irá implantar, no mês de abril, o primeiro Centro de Especialidades Médicas da cidade.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sems) e tem o objetivo de diminuir o desgaste causado aos pacientes que precisam se deslocar de Presidente Figueiredo a Manaus para buscar atendimento especializado na estrutura disponibilizada pelo Estado.

A secretaria fez um levantamento detalhado sobre a necessidade das especialidades médicas mais solicitadas pela comunidade e que agora devem passar a ser oferecidas nos serviços da nova policlínica.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Sandra Braga, as UBS continuarão funcionando normalmente na cidade com a função de oferecer serviços ambulatoriais e triagens para que posteriormente os pacientes sejam encaminhados ao Centro de Especialidades Médicas. Lá, serão disponibilizadas atendimentos em ortopedia, oftalmologia, neurologia, dermatologia, pediatria, cardiologia e urologia, além da realização de exames de eletrocardiograma e ultrassonografia.

A policlínica irá funcionar de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h | Foto: Divulgação/Ascom





Ainda de acordo com a secretária, o compromisso com a reestruturação da rede pública de saúde tem sido possibilitado pela liberação de recursos federais que, a longo prazo, devem proporcionar ainda uma ampliação de toda a estrutura que já está sendo efetivado agora.

Apesar de a construção de Centros de Especialidades Médicas, serem de competência do governo estadual, é a Prefeitura de Presidente Figueiredo é quem está à frente da realização da obra, com o objetivo de melhorar o acesso da população a serviços de saúde, levando mais qualidade de vida e bem-estar ao município.

“Iremos contar, inicialmente, com sete especialidades clínicas que serão disponibilizadas para o atendimento na policlínica, mas a ideia é de que, com a liberação de mais recursos federais, possamos ampliar a estrutura e os serviços oferecidos. Essa inauguração é um passo gigante para o município, que marca o início de um novo tempo, no qual o respeito e o cuidado com o cidadão são a prioridade da gestão do Executivo municipal”, enfatizou Sandra Braga.

A policlínica, que deve ser inaugurada no mês de abril, irá funcionar de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. A Secretaria de Saúde trabalha agora para finalizar a contratação de médicos e compra de equipamentos laboratoriais destinados ao Centro de Especialidades Médicas.

