Professores interditam avenida Brasil e ameaçam greve geral, em Manaus

O ato iniciou por volta das 9h da manhã desta terça próximo mini-shopping do bairro Compensa | Foto: Divulgação

Manaus - Mais de 100 escolas foram paralisadas, na manhã desta terça-feira (20), após professores da rede estadual de ensino resolverem aderir a uma manifestação próximo ao mini-shopping do bairro Compensa, Zona oeste de Manaus, para pedir melhorias salariais e de trabalho do governo do Estado.



De acordo com um dos coordenadores do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus (Asprom-Sindical), Omar Oliveira, cerca de 300 professores aderiram a paralisação.

Segundo Omar, as manifestações tem como objetivo chamar atenção da população para a falta de apoio que a classe vem tendo por parte do governo do Estado. "Nós estamos reivindicando aqui 35% de reajuste no salário, porque o governador não deu importância. Nós passamos uma pauta e ele trouxe uma contra proposta de 8%. A população vai concordar que isso é um reajuste vergonhoso, e nós não vamos aceitar", disse.

Omar explicou que a classe apresentou uma segunda contraproposta ao governo, no entanto não foi atendida e ainda teve o valor reduzido. "O que ele nos devolveu foi apenas 4%. Ou seja, o governador Amazônio Mendes não está levando à sério a educação do estado. O governador não está levando a sério aqueles que educam os filhos do Amazonas e isso a classe não vai aceitar", afirmou.

Greve geral



Categoria alerta sobre greve geral nesta terça-feira | Foto: Divulgação

Uma greve geral está programada para ocorrer na próxima quinta-feira (22), em frente a sede do Governo, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Na última sexta feira (16), uma assembleia geral foi convocada na praça da polícia. Mais de 5 mil professores estiveram presentes e concordaram em paralisar os trabalhos, caso o governo não retome as negociações.

"O que a gente espera é uma grande adesão de 5 a 8 mil pessoas participando da greve na próxima quinta (22), em frente a sede do São Raimundo", confirmou Omar Oliveira.



Seduc

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC), informou que"não determinou a suspensão das aulas em nenhuma unidade educacional do Amazonas". O comunicado reforça ainda que "as paralisações que acontecem são ilegais e os servidores que estão cruzando os braços não têm amparo legal para tal e estão sujeitos às sanções previstas na legislação".

De acordo com a secretaria, o diálogo está aberto com os representantes da categoria e que muitas das demandas já foram atendidas. Entre as solicitações atendidas está a manutenção do plano de saúde Hapvida, entre outros serviços como:

O reajuste no auxílio-alimentação de R$ 220 para R$ 420, para todos os servidores que atuam nas escolas (administrativos, professores, pedagogos, merendeiros, serviços gerais, vigias).

A volta do auxílio-alimentação para os servidores da sede da SEDUC, em R$ 220. As promoções por qualificação (plenificação, especialização, mestrado e doutorado).

O reajuste do auxílio-localidade, que terá três níveis: R$ 200 municípios próximos, R$ 500 para distâncias médias e R$ 1 mil para os mais distantes. A retirada do desconto de 6% referente ao auxílio-transporte dos contracheques dos servidores.

Também foi definido a criação da Comissão para a revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR).

Edição: Isac Sharlon

