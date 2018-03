Caminhões são flagrados jogando lixo no entorno da Cachoeira Alta

Manaus - Dois caminhões particulares, de placas JWO–5661 e NOU-9675, foram flagrados por fiscais da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) cometendo crime ambiental na região da Cachoeira Alta do Tarumã, Zona Oeste de Manaus. As caçambas despejaram grande quantidade de entulho e rejeitos de obra, como pedaços de concreto, blocos, terra e madeira, no recuo da ponte sobre a Cachoeira, Área de Proteção Ambiental (APP).

O crime foi flagrado na última segunda-feira (19), quando os fiscais da Semulsp abordaram os motoristas dos veículos para informar sobre a infração, mas foram ameaçados com uma tentativa de atropelamento. Os veículos evadiram do local, mas as informações foram registradas e encaminhadas para as autoridades competentes. Os fiscais passam bem, estando apenas com escoriações leves.

Segundo o subsecretário operacional da Semulsp, José Rebouças, a fiscalização da prefeitura está intensificando o combate a lixeiras viciadas e lixões clandestinos. “A fiscalização da Prefeitura de Manaus está nas ruas para fazer esse trabalho. Temos a determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto para coibir a prática de descarte irregular, principalmente, quando se trata de um crime ambiental”, destacou.

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana emitiu um alerta de busca das caçambas aos órgãos de meio ambiente e trânsito, baseado nas fotografias do flagrante, e pede que a população ajude a encontrar os veículos envolvidos no crime ambiental, por meio de denúncia aos telefones 0800 092 6356 e 3214-8115.

Limpeza

O local usado para descarte irregular, na região da Cachoeira Alta do Tarumã, recebeu equipes de limpeza da Semulsp no começo deste mês, entre os dias 2/3 a 6/3, quando um grande mutirão foi feito no local. A limpeza incluiu capinação das encostas, praça, acostamento e do leito do igarapé.

Área de Preservação

Antigo cartão-postal de Manaus, a região da Cachoeira Alta do Tarumã, localizada na zona Oeste da capital, está no centro dos planos da Prefeitura Municipal, que busca parcerias para criação de um parque na área que tem aproximadamente 499 mil metros quadrados, onde está situado o corredor dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) do Tarumã. O parque englobaria a Cachoeira Alta e trechos de terrenos situados no entorno, com a instalação de ciclofaixas, pista de caminhada, quiosques, mirantes, área para campings, entre outros equipamentos públicos.

