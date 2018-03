Primeiro PAC do Amazonas comemora 20 anos com festa no Uai Shopping

Festa ocorre nesta terça-feira (20) em centro comercial na Zona Leste de Manaus | Foto: Marcely Gomes

Manaus - Moradores da Zona Leste comemoraram, nesta terça-feira (20), os 20 anos do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) São José, localizado na avenida Cosme Ferreira, nas dependências do Uai Shopping São José. Desde a fundação, o PAC já realizou 25,4 milhões de atendimentos. Durante a programação de aniversário serão oferecidos serviços de corte de cabelo e vacinação.

A professora de biologia e seu filho estavam no local para tirar a primeira identidade do menino | Foto: Marcely Gomes

Como parte da celebração, houve o lançamento de um selo comemorativo pelo aniversário do PAC. A representante da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejus) no evento, Mirtes Sales, afirmou que o momento é emblemático para o Estado do Amazonas. "São vinte anos do primeiro PAC do Estado do Amazonas, com a criação de um modelo de atendimento ao cidadão que mostrou que dá certo", afirmou Mirtes.



O selo pode ser adquirido nas agências do Correios e já está disponível para compra. "Esse selo foi criado exclusivamente para o nosso PAC, desenvolvido na casa da moeda para literalmente selar esse momento de comemoração", completou a secretária de cidadania.

A secretária da Sejusc, Mirtes Salles, apresenta o selo comemorativo pelos 20 anos do PAC | Foto: Marcely Gomes

Dentre os serviços oferecidos gratuitamente à população, os mais procurados são emissão de Registro Geral, Cadastro de Pessoa Física (CPF), carteiras de trabalhos, certidões, entre outros documentos e serviços. Além do governo do estado, outros 11 parceiros oferecem serviços no local.

A comemoração é um momento importante para os moradores da região, que utilizam o centro de atendimento na região | Foto: Marcely Gomes

A professora de biologia Keila Gomes e o filho mais novo Kleberson, de 13 anos, estavam no local para tirar a primeira identidade do rapaz. Keila afirma que essa não é a primeira vez que usa os serviços do PAC, que sempre foi muito útil para os moradores da região. “Já vim aqui antes tirar a identidade do meu filho mais velho e sempre que preciso de serviços", afirma.



História

O Programa de Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) foi criado em 15 de setembro de 1997, pelo Governo do Estado. Porém, a primeira unidade do programa foi inaugurada apenas em 20 de março de 1998, no bairro São José, na Zona Leste, por isso ficou carinhosamente conhecido como PAC São José.

Todos os dias cerca de 1,5 mil atendimentos são realizados no PAC São José | Foto: Marcely Gomes

O local foi pensado como um ambiente moderno e confortável com guichês de atendimento em forma de baias e salas individuais conforme o tipo de atendimento. Além dos serviços oferecidos pela administração estadual, também há a possibilidade de atendimento com parceiros dos governos federal e municipal, além dos parceiros da iniciativa privada.

