Unidade de saúde é reativada em comunidade rural de Figueiredo

Presidente Figueiredo - Cerca de 150 famílias que vivem na comunidade do Micade, localizada no quilômetro 134 da BR-174, em Presidente Figueiredo (a 107 km Manaus), voltaram a ter acesso a atendimento de saúde na própria localidade. A unidade básica de saúde (UBS) existente no local, que estava desativada há cinco anos por apresentar estrutura fora dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde, foi reaberta na manhã dessa segunda-feira (19) pela prefeitura do município.

Para ter acesso ao serviço, os moradores precisavam se deslocar de uma comunidade para outra, do quilômetro 134 para o 126. A secretária municipal de Saúde de Presidente Figueiredo, Sandra Braga, ressalta que a reativação do posto traz o atendimento básico para perto dos moradores. A unidade foi ampliada e adequada aos padrões exigidos pelo governo federal.

A UBS estava desativada há cinco anos por apresentar estrutura fora dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde | Foto: Divulgação/Ascom

“A antiga estrutura só possuía duas salas e um banheiro. Antes também havia um desgaste muito grande para quem precisava de atendimento médico por conta da distância, mas agora tudo está resolvido”, afirmou.

O atendimento já está funcionando normalmente na UBS, duas vezes por semana. A equipe com médicos, enfermeiros e dentistas já está composta para garantir atendimento a quem precisar. A unidade também oferece serviços ambulatoriais e vacinação de crianças e adultos.

Ainda de acordo com a titular da secretaria, até o fim deste ano, a UBS deverá ganhar novos espaços. “Sabemos que o correto é tornar o atendimento mais rápido e próximo aos comunitários. Por isso, buscamos várias opções para que ninguém ficasse prejudicado pela falta de serviços médicos. Em breve, teremos um espaço ainda maior”, salientou.

Para o agente comunitário de saúde Jatanias Monteiro, a reabertura da UBS do Micade vai facilitar a vida de toda a comunidade, tanto para quem trabalha na área de saúde quanto para quem precisa de atendimento médico.

Com a reinauguração da UBS, os moradores terão atendimento médico sem precisar sair da comunidade | Foto: Divulgação/Ascom

“Todo mundo agradece à prefeitura por essa ação, pois as famílias não vão mais precisar esperar o dia todo para ter o serviço. Antigamente havia apenas um ônibus para levar os pacientes até a unidade de saúde mais próxima. Porém, quem já estava liberado acabava ficando por lá mesmo pois precisava esperar pela condução”, enfatizou. “Quem tem transporte próprio ia e voltava assim que era atendido, mas para quem ia de ônibus, era obrigação ficar e esperar a hora da volta. Agora esse sufoco acabou”, concluiu.

Investimento e expansão

No mês de abril, a Prefeitura de Presidente Figueiredo também realizará a inauguração do primeiro Centro de Especialidades Médicas do município. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sems), tem por objetivo evitar que os pacientes se desloquem de Presidente Figueiredo a Manaus para buscar atendimento médico especializado.

Ainda de acordo com Sandra Braga, as UBS do município continuarão funcionando normalmente na cidade, com a função de oferecer serviços ambulatoriais e triagens para que, posteriormente, os pacientes sejam encaminhados à policlínica.

