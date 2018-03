Bebê degolado em parto no AM estava com cabeça presa ao canal vaginal

Anamã (AM) - A agricultora Valcilene Ferreira de Melo, de 32 anos, mãe do bebê supostamente, degolado por médicos no momento do parto, segundo denúncia de familiares da mulher, passou por atendimento psicológico, conforme informações da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam). A criança nasceu morta na última quinta-feira (15), após uma intervenção cirúrgica realizada no Hospital Francisco Sales de Moura, localizado em Anamã (a 168 Km de Manaus). Ainda segundo a Susam, a criança teve a cabeça presa ao canal vaginal no momento da cirurgia.

A Susam informou que a direção do hospital adotou todos os procedimento visando salvar a vida da mãe, após constatação do óbito do bebê. A família foi consultada e deu o consentimento para os procedimentos, que foram feitos dentro dos padrões médicos previstos para esse tipo de situação.

Em nota, a Susam lembrou que a paciente veio de uma comunidade na zona rural de Beruri (a 276 km de Manaus) já em trabalho de parto, com a bolsa estourada e em período expulsivo, apresentando miomas no útero que estavam pressionando o bebê.

"Ela foi encaminhada com urgência para a sala de parto, mas, infelizmente, a cabeça do bebê encontrava-se presa ao canal vaginal, constatando-se o óbito. A equipe decidiu realizar uma cesárea, com autorização da família, para retirar o bebê, mas houve dificuldade por falta de passagem para os ombros da criança".

O Hospital Francisco Sales de Moura ressalta que, com a constatação do óbito do bebê, a equipe atuou com o objetivo de salvar a vida da gestante, que recebeu alta na segunda-feira (19), após ficar internada por cinco dias submetida a medicação e passando por acompanhamento psicológico.

Embora alguns familiares tratem o caso como negligência médica, o caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC) do município.





