Professores reforçam greve e denunciam represálias de gestores no AM

Manifestação reuniu professores no centro de Manaus. | Autor: Márcio Melo

Manaus- Professores da rede Estadual de Ensino, realizaram na tarde desta terça-feira (20) um encontro de unificação de todas as zonas de capital na praça Heliodoro Balbi, a Praça da Polícia, no Centro. O intuito dos manifestantes era sensibilizar a sociedade para as últimas reivindicações feitas pela classe. Uma das principais lutas do professores têm sido a busca de aumento salarial.

A classe está há pelo menos quatro anos com o salário congelado, a luta pelo reajuste começou no dia 14 março quando os professores deram início à inúmeras reuniões para debater sobre o assunto e a possibilidade de uma greve real e mais extensa.

Professores de várias zonas da cidade se reuniram na Praça Heliodoro Balbi para a manifestação. | Foto: Marcio melo

Além do reajuste de 35% exigido pela categoria, os educadores pedem melhores condições de trabalho e mais respeito com a classe. Segundo o professor Ivan Nascimento, os manifestantes que estão de acordo com as reivindicações e a possível greve, têm sofrido, inclusive, assédio moral por parte dos diretores que não concordam com a postura e a possível greve da classe.

"Eu quero deixar bem claro que existe assédio moral por parte de alguns diretores de escolas que se reúnem com representantes de escola que estão no comando de greve para fazer com que eles desistam de lutar pelos seus direitos. É um assédio moral que já vem de longa data por parte de administradores da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), que agora está mais intensa devido à nossa movimentação", explicou.

Impasse

Grave de professores manifestação na praça da polícia. | Foto: Márcio Melo

Questionado sobre o impasse quanto à legitimidade da greve, uma vez que a mobilização teve início por membros da Associação Movimento de Luta dos Professores de Manaus (Asprom), Ivan afirma que a greve é válida.



"As pessoas têm que entender que quem deflagra a greve não é um sindicato A ou B. A nossa greve é legítima pois ela não deflagrada por direção de nenhum sindicato e sim por mais de 6 mil trabalhadores insatisfeitos que se reuniram em assembléia geral, ou seja, quem, decidiu por isso foi a categoria como um todo, isso é legitimo são dois sindicatos atuando em locais diferentes, mas para os mesmo trabalhadores e com o mesmo objetivo", explica o professor.

Atualmente, segundo Ivan, cerca de 90% das escolas estão com as atividades paradas na capital antes mesmo da greve geral ser oficialmente declarada na quinta-feira (22) além disso, 42 municípios também aderiram a causa.

Barrados

Outra questão ressaltada pelos professores é o impedimento desses profissionais de entrarem na escola. Eles alegam que os diretores são orientados e respaldados pelos gestores da Seduc e pelo próprio titular de Educação, Lourenço Braga a não deixar os profissionais que estão ligados ao comando de greve entrar nas unidades de ensino.

"Eles não nos deixam entrar nas escolas, nosso próprio ambiente de trabalho, agem como se o lugar fosse a sala da casa deles. Além do nosso reajuste também nos preocupamos em humanizar a educação, sem ter nossos direitos violados, queremos respeito", disse.

Sinteam

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Amazonas, Marcus Libório em coletiva na manhã de hoje (20) afirmou que o sindicato tenta negociar com o governo. "O governo já garantiu a data base de 2017. Nós temos proposta para que o governo faça, a reposição em fase escalonada que é 30%, mas ainda não conseguimos fechar nada. Nesta quinta, em assembleia, decidiremos se haverá greve ou não", explicou o presidente.

Segundo o Libório, embora alguns benefícios tenham sido concedidos por parte do governo, a classe ainda aguarda novas aprovações. "O vale-alimentação foi estendido para todos os servidores públicos das escolas, que antes era só para professores ou pedagogo. Esse valor antes era de R$ 200 e agora é de R$ 420. Houve também aumento no auxílio localidade, que beneficia o professor do interior do Estado. Esse valor vai R$200 a R$1 mil, também houve manutenção do plano de saúde", informou.

Quanto às alegações dos professores expostas na tarde desta terça-feira durante o protesto, Em nota, a Secretaria Estadual de Educação do Amazonas (Seduc) informou que os professores devem procurar o sindicato para formalizarem as faltas devido à paralisação para que não sejam descontadas no contracheque. A Seduc informou também que as denúncias de assédio moral não são novas entre a categoria e que está do lado dos professores tentando resolver essas questões da melhor maneira possível.





