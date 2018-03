Às vésperas de greve, professores realizam 'apitaço' em várias escolas

Nesta quinta-feira (22), os profissionais ameaçam greve geral da categoria em todo o Amazonas | Foto:





Manaus - Aproximadamente 500 servidores da educação e filiados ao Sindicato de Pedagogos e Professores do Amazonas (Asprom-Sindical) realizam, na manhã desta quarta-feira (21), manifestação em frente à sede da Secretaria de Estado de Educação e Qualidade de Ensino (Seduc), localizada na avenida Waldomiro Lustosa, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus. No ato, que ficou conhecido como “apitaço”, os trabalhadores reivindicam 35% de reajuste salarial, aumento no vale alimentação Sodexo e manutenção do plano de saúde.

“Estamos há quatro anos sem reajuste salarial, o governo não tem ouvido os professores. Se o lema do governo é ‘amor a causa pública’, então precisa mostrar que a educação faz parte desse governo”, afirmou o professor Antônio Seixas Andrade.

Segundo Ivan Viana, um dos coordenadores da Asprom Sindical, o ato também tem como finalidade chamar atenção da mídia para a greve geral, prevista para ter início às 7h desta quinta-feira (22) em frente à sede do palácio do governo, na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

“Amanhã estaremos às 7h em frente ao Palácio do Governo. Queremos eleição direta para diretor, pois direção não é cabo eleitoral. Sabemos que essas lideranças indicadas funcionam como cabos eleitorais e como impedimento para o funcionamento dos movimentos autônomos dos professores, pedagogos, vigias e merendeiras”, pontua Viana.

Os trabalhadores reivindicam 35% de reajuste salarial | Foto: Divulgação

Leia também: Mais de 100 escolas suspendem aulas em Manaus, diz Sindicato

Ainda conforme o coordenador da Asprom Sindical, o ato de mobilização serve como aviso para a secretaria de educação. “Este ato de mobilização é para avisar a Secretaria de Educação que a greve existe. Não viemos negociar com o secretário, viemos para protestar contra a violação dos direitos humanos, da constituição federal, das leis sindicais. Os diretores agem de forma autoritária impedindo a entrada do Asprom sindical e do comando de greve nas escolas para a mobilização”.

Professores também protestaram na Rotatória do Produtor, causando forte retenção nas avenidas Camapuã, Autaz Mirim e Itaúba. Agentes de trânsito acompanham o ato dando orientação aos condutores de veículos que trafegam pela região. O sindicato defende que em algumas zonas da cidade os professores irão continuar chamando a atenção de mais educadores para a greve geral.

Asprom-Sindical defende que em algumas regiões da cidade os professores realizaram manifestações durante todo o dia | Foto: Márcio Melo

Em frente à escola estadual General Sampaio, localizada na rua Benjamin Lima, bairro São Jorge, Zona Oeste, professores avaliam que o ato de paralisação na instituição é histórica, visto que o lugar possui participação militar.

Sinteam

Por meio da assessoria, o Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Amazonas (Sinteam) informou que apoia as paralisações, mas ainda não há indicativo de greve por parte do sindicato. Nesta quarta-feira (21), às 15h, será realizada uma assembleia na Escola Estadual Desembargador André Vidal, localizada na avenida Timbiras, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, onde haverá um debate como a finalidade de dar prosseguimento às negociações para atender às reivindicações da categoria.

Professores em manhã de protestos em frente à escola General Sampaio | Foto: Divulgação

Paralisações ilegais

Em nota enviada à imprensa nesta quarta, a SEDUC disse que "respeita o direito de manifestação de qualquer cidadão, mas alerta que as paralisações são ilegais e os servidores que estão cruzando os braços não têm amparo legal para tal".

O comunicado destaca ainda que "o diálogo está aberto com os representantes da categoria e que muitas das demandas já foram atendidas, tais como: Manutenção do plano de saúde Hapvida, reajuste no auxílio-alimentação de R$ 220 para R$ 420 para todos os servidores - que atuam nas escolas (administrativos, professores, pedagogos, merendeiros, serviços gerais, vigias), volta do auxílio-alimentação para os servidores da sede da SEDUC, no valor de R$ 220, promoções por qualificação (plenificação, especialização, mestrado e doutorado), reajuste do auxílio-localidade que terá três níveis: R$ 200 municípios próximos, R$ 500 para distâncias médias e R$ 1 mil para os mais distantes. Além da retirada do desconto de 6% referente ao auxílio-transporte dos contracheques dos servidores e a criação da comissão para revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR)".

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Professores reforçam greve e denunciam represálias de gestores no AM

Sinteam realiza assembleia para decisao sobre greve de professores

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp