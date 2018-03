Bolsas integrais de estudos são oferecidas para cursos de qualificação

Manaus - Quer estudar e se qualificar ainda mais para o mercado de trabalho? Confere essa oportunidade que o Centro de Ensino Técnico (Centec) está lançando, neste mês, em Manaus.

Especializado no ensino profissionalizante, o Centec lança um programa social de incentivo a pessoas que buscam por cursos de qualificação técnica profissional. Trata-se do programa "Parceria Premiada", que disponibilizará bolsas integrais de estudo tanto para quem já está matriculado na instituição quanto para os que desejam entrar.

Segundo a diretora do Centec, Amanda Estald, o projeto é inovador no âmbito do ensino técnico, e visa atender, principalmente, pessoas que querem se capacitar para o mercado profissional, mas que, devido à crise, estão com alguma dificuldade para custear seus estudos.

Como participar

O mecanismo para participar é simples. Cada aluno ou pessoa interessada em conseguir a bolsa integral precisa indicar ao Centec outras três pessoas que também desejem se matricular para os cursos profissionalizantes oferecidos pela instituição.

“Não se trata de sorteio ou promoção, é parceria premiada mesmo. O aluno que está sem condições de custear o curso nos indica outros três que possam e, após a efetivação das matrículas, ele ganha automaticamente a bolsa integral para o curso de sua preferência”, explica Estald.

Ainda conforme a diretora, que também é professora, o Centec oferece, atualmente, 15 cursos profissionalizantes, sendo seis na área de gestão e negócios, dois na área de infraestrutura, quatro na área de ambiente e saúde, um de segurança, um de produção industrial e um de controle e processos industriais. Todos com carga horária variando entre 12 e 18 meses, nos três turnos, e mensalidades que vão de R$ 180 a R$ 200.

“Nossa instituição tem muita preocupação com a empregabilidade da mão de obra que forma, por isso nossos alunos são preparados por professores extremamente qualificados, além de buscarmos evidenciar para eles as oportunidades disponíveis no mercado de trabalho”, enfatiza a professora, referindo-se ao programa ‘Carreiras e Profissões’, que visa conectar os formandos do Centec com empresas que estejam oferecendo vagas em suas áreas de atuação.

“Nesse programa, oferecemos palestras que vão desde como elaborar um currículo até como participar de uma entrevista de emprego, buscando potencializar em nossos alunos suas competências para o trabalho”, finaliza.

Centec

O Centec está localizado na avenida Djalma Batista, 646, São Geraldo, Zona Centro-Sul de Manaus. Quem quiser esclarecer alguma dúvida ou precisar de mais informações pode ligar para os números: 3249-6078 ou 99223-1580.





