Profissionais da educação bloqueiam trânsito na avenida Brasil

Grupo bloqueia o trânsito de veículos em um dos sentidos da avenida Brasil | Foto: Divulgação

Manaus - Centenas de professores são aguardados na manhã desta quinta-feira (22) para uma manifestação em frente à sede do Governo, na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. O ato, segundo os profissionais da educação, promete ser um dos maiores da classe no Amazonas com o intuito de pressionar o governador do Estado, Amazonino Mendes, em atender as reivindicações como reajuste salarial de 35%, aumento no vale alimentação, manutenção do plano de saúde, entre outras solicitações.

Movimento é articulado pelo Sindicato de Pedagogos e Professores do Amazonas (Asprom-Sindical), organização não reconhecida pelo Governo do Estado como representação da classe.