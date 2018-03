'É greve geral por tempo indeterminado', afirmam professores do AM

Manaus- Na manhã desta quinta-feira (23), cerca de 6 mil professores da rede Estadual de ensino do Amazonas fecharam a Avenida Brasil , bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, e declaram greve por tempo indeterminado. Movimento é articulado pelo Sindicato de Pedagogos e Professores do Amazonas (Asprom-Sindical). A greve afeta aproximadamente 500 mil estudantes de quase 600 escolas na capital e no interior.

Segundo a coordenadora geral da Asprom, Helma Sampaio, a greve lamentavelmente foi instalada oficialmente por tempo indeterminado. "Queremos deixar claro que nós professores não queríamos estar vivenciando esse momento. Não queremos greve, temos amor e responsabilidade com os nossos alunos, mas o governo se mostrou insensato. Ele não quis conversar com os representantes da categoria de base”, explicou.

Professores declaram que a partir desta quinta-feira (22) estão em greve por tempo indeterminado | Foto: Marcelo Cadilhi

Já o Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Amazonas (Sinteam) convocou, para a tarde desta quinta-feira (22), professores sindicalizados para uma assembleia geral, onde será definido pela gestão se haverá greve ou não.

De acordo com o presidente da Aleam, David Almeida, o poder legislativo tentou intermediar entre as partes. “Nós tentamos como poder legislativo fazer essa união entre: o poder executivo, a população e os trabalhadores da educação. Fizemos uma grande audiência pública na semana passada buscando esse diálogo, o que não foi possível", informou.



Coordenadora geral da Asprom, Helma Sampaio, lamenta a instalação da greve, mas apoia o ato | Foto: Marcelo Cadilhi

O deputado estadual Luiz Castro (Rede) informou que é a favor da greve. “Eu apoio a greve, porque o Governo do Estado volta a tratar os professores como coitadinhos. É bom compreender que a concessão de vantagens como: vale alimentação e plano de saúde são bem-vindas, principalmente porque elas complementam o salário, mas não são as reivindicações essenciais dos professores - que querem ver no seu salário uma garantia. Salário não pode ter retroatividade, está na constituição", afirmou Castro.

Também com posicionamento favorável ao ato, o deputado estadual José Ricardo (PT) diz que o governador está desrespeitando os professores. É uma injustiça de não atendê-los e de querer pagar o valor irrisório. Eles têm direito a data-base de quatro anos. O governador é desse grupo político que maltrata a educação a tanto tempo e já está na hora de atender a pauta básica que está prevista na Lei", avalia Ricardo.

Segundo a Asprom, seis mil professores participaram do movimento que declarou greve por tempo indeterminado | Foto: Marcelo Cadilhi

Sobre a Greve



A luta pelo reajuste salarial começou no dia 14 de março, quando professores de várias instituições de ensino estadual paralisaram as atividades e foram às ruas protestar por melhorias para a categoria. Desde então, várias escolas seguem sem aulas.

A categoria exige aumento de 35% e diz que o reajuste de 8,17%, anunciado pelo governador Amazonino Mendes, não atende às reivindicações feitas por eles.

Impasse de Sindicatos

Em meio as negociações e paralisações estão dois sindicatos. Um é o Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Amazonas (Sinteam), que é legalmente reconhecido e que está realizando as negociações com o Governo do Amazonas. "Quero informar a categoria que nós estamos lutando a favor da classe e se for preciso ir à greve, nós iremos. Estamos tentando tirar o máximo do Governo para que nossa causa seja resolvida. Estamos do lado dos professores e ouvindo as reivindicações", afirmou o presidente do Sinteam, Marcus Libório.

Durante toda a manhã, professores bloquearam o tráfego de veículos na avenida Brasil | Foto: Marcelo Cadilhi

Já a Associação Movimentos de Luta dos Professores de Manaus (Asprom-Sindical) está a frente das paralisações e é seguida por grande parte dos profissionais da educação. Segundo representantes da associação, o movimento foi criado pelo fato de outro sindicato não estar negociando os verdadeiros anseios da categoria. Diversos movimentos de paralisação em vários pontos da cidade têm sido pautados pela Asprom.

O coordenador Lambert Melo, do Asprom-Sindical, diz não reconhecer o Sinteam como negociador perante à classe. “O governo comete um erro em dizer que só vai negociar se for com o Sinteam. A categoria não reconhece mais esse sindicato. Enquanto não houver uma negociação com o Asprom-Sindical nada vai mudar, a greve continua”, ameaça.



SEDUC

Em relação a todas as paralisações ocorridas em março, a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC) informou que não determinou a suspensão das aulas em nenhuma unidade educacional do Amazonas.

"As paralisações que acontecem são ilegais e os servidores que estão cruzando os braços não têm amparo legal para tal. Além disso, eles estão sujeitos às sanções previstas na legislação. A SEDUC reitera que o diálogo está aberto com os representantes da categoria e que muitas das demandas já foram atendidas", destaca.

Entre as reivindicações atendidas pelo Governo estão: "Manutenção do plano de saúde Hapvida, reajuste no auxílio-alimentação de R$ 220 para R$ 420 para todos os servidores - que atuam nas escolas (administrativos, professores, pedagogos, merendeiros, serviços gerais, vigias), volta do auxílio-alimentação para os servidores da sede da SEDUC, no valor de R$ 220, promoções por qualificação (plenificação, especialização, mestrado e doutorado), reajuste do auxílio-localidade que terá três níveis: R$ 200 municípios próximos, R$ 500 para distâncias médias e R$ 1 mil para os mais distantes. Além da retirada do desconto de 6% referente ao auxílio-transporte dos contracheques dos servidores e a criação da comissão para revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR)".

*Colaborou: Tainá Benevides

Edição: Isac Sharlon

