Professores continuam manifestações durante esta quinta-feira no AM

Manaus – Após um movimento que contou com a presença de milhares de professores da rede estadual de ensino e paralisou o trânsito na Avenida Brasil, bairro compensa, Zona Sul de Manaus, na manhã desta quinta-feira (22), os docentes garantiram que as manifestações continuam durante à tarde de hoje. Os atos serão pontuais, realizados em diferentes zonas da cidade.

Com o anúncio da greve geral, mais de 500 mil alunos, de aproximadamente 600 escolas, serão prejudicados. Todos os municípios do Estado aderiram à greve e pretendem continuar manifestando. Professores que estavam no ato desta quarta-feira (22) afirmam que nenhum representante do governo compareceu ao local.

Os manifestantes da categoria estão organizados por zonas. Em casa zona tem um coordenador ou um grupo responsável pela área, dependendo do tamanho da região. Segundo um membro da coordenação de escolas da Zona Norte, o professor de geografia Leandro Dutra, os coordenadores de cada zona estão organizando uma série de protestos em ruas de diferentes locais da cidade.

O professor de geografia Leandro Dutra, afirma que os coordenadores de escolas em diferentes zonas de Manaus estão organizando uma série de protestos na cidade | Foto: Janailton Falcão

No centro da cidade, Zona Centro-Sul, serão realizados protestos nas Praças Heliodoro Balbi (Praça da Polícia) e da Saudade. Além desses locais, nesta sexta-feira (23), haverá manifestação em frente a Arena da Amazônia, localizada na Avenida Constantino Nery, bairro Flores, também na Zona Centro-Sul. Do local, os professores seguirão em marcha até o Centro da cidade, onde haverá uma concentração.



Impasse sindical

Em meio as negociações e paralisações estão dois sindicatos. Um é o Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Amazonas (Sinteam), que é legalmente reconhecido e que está realizando as negociações com o Governo do Amazonas.

"Quero informar a categoria que nós estamos lutando a favor da classe e se for preciso ir à greve, nós iremos. Estamos tentando tirar o máximo do Governo para que nossa causa seja resolvida. Estamos do lado dos professores e ouvindo as reivindicações", afirmou o presidente do Sinteam, Marcus Libório.

Com o anúncio da greve geral, mais de 500 mil alunos, de aproximadamente 600 escolas, serão prejudicados | Foto: Janailton Falcão

O outro é a Associação Movimentos de Luta dos Professores de Manaus (Asprom-Sindical), que está à frente das paralisações e é seguida por grande parte dos profissionais da educação.

Manifestantes da categoria afirmaram apoiar a Asprom-Sindical porquê sentem-se melhor representados por este sindicato, enquanto o Sinteam parece estar mais de acordo com os interesses do governo. Diversos movimentos de paralisação em vários pontos da cidade têm sido pautados pela Asprom.

O coordenador Lambert Melo, do Asprom-Sindical, diz não reconhecer o Sinteam como negociador perante a classe. “O governo comete um erro em dizer que só vai negociar se for com o Sinteam. A categoria não reconhece mais esse sindicato. Enquanto não houver uma negociação com a Asprom-Sindical nada vai mudar, a greve contínua”, ameaça.

Seduc

A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) mantém a postura de negociar com a categoria. A pasta informa que recebeu os representantes da categoria sempre que foi solicitada. "A Seduc recebeu o Sinteam cinco vezes, duas com a presença do governador, que presidiu a reunião", diz um trecho da nota.

"A associação [Asprom] foi recebida em duas ocasiões e a pasta reafirma que já atendeu várias demandas da categoria. Por tudo isso a Seduc não entende o endurecimento do movimento pois em nenhum momento deixou de conversar com a categoria", disse outro trecho da nota.

