Governo Federal destina R$ 1 milhão para a saúde de Iranduba

Manaus - Cinco comunidades rurais do município de Iranduba (AM) foram beneficiadas com recursos destinados pelo Ministério da Saúde, por meio de emenda parlamentar de autoria da deputada federal Conceição Sampaio (Progressista-AM). Foi beneficiado também com a emenda, de 2017, o Centro de Atendimento Psicossocial (Caps) da mesma cidade, distante a 40,1 quilômetros de Manaus.

Os recursos, que totalizam R$ 1 milhão, oriundos do Governo Federal já foram liberados pelo ministério e já se encontram nas contas da Prefeitura de Iranduba para efetuar a compra de cinco ambulâncias tipo A, que irão auxiliar nas remoções simples e caráter eletivo. Cada ambulância custará R$ 170 mil. As comunidades beneficiadas são o Lago do Limão, Ariaú, Janauari, Cacau Pereira e Paricatuba. No total foram destinados R$ 850 mil.

“É difícil dizer em palavras o quanto essas ambulâncias vão auxiliar essas comunidades, possibilitando a elas terem acesso à uma saúde de qualidade, estando disponível para transporte. Já fazia um ano que não tínhamos ambulância, então foi realmente uma benção, sendo de fundamental importância para as comunidades rurais”, afirma a secretária de Saúde de Iranduba, Rose Ebling.

Prefeito de Iranduba com a deputada Conceição Sampaio | Foto: Divulgação

Caps beneficiado

Já para o Centro de Atendimento Psicossocial de Iranduba (Caps) foi destinado R$ 150 mil em recursos para a compra de equipamentos e uma picape 4x4. Dentre esses equipamentos estão fogão, geladeira, computadores, mesas, cadeiras, entre outros. A aquisição dos recursos visa melhorar o atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, melhorando sua qualidade de vida e locomoção.

“Eu fico muito feliz em ajudar a população do Amazonas, por meio de recursos por emenda parlamentar, trazendo saúde de qualidade para eles. Eu sei o quanto é importante ter uma estrutura de qualidade para atendê-los, facilitando assim o atendimento e na remoção dessas pessoas. Sou muito grata por ter meus pedidos atendidos, proporcionando assim mais saúde a população”, acrescentou a deputada Conceição Sampaio.

