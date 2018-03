MPF: Justiça Federal proíbe pesca comercial no rio Jauaperi AM

Manaus - O Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas apresentou manifestação à Justiça, contra a União e o Ibama, pedindo a manutenção da sentença que proíbe a pesca comercial, ornamental e esportiva no rio Jauaperi, na região entre o paraná do Maçueira e o posto de fiscalização da Terra Indígena Waimiri Atroari, na fronteira entre os estados do Amazonas e de Roraima.

Impactos negativos decorrentes dessas modalidades de pesca, com exceção da de subsistência, podem interferir na sustentabilidade do acesso aos recursos pesqueiros e a manutenção das condições de vida dos habitantes da região.

Leia também: IBDN realiza ato e pede fim do lixo nos igarapés de Manaus

Na manifestação, o MPF ressalta o risco de dano irreversível ou de difícil reparação ao meio ambiente, haja vista que muito raramente este poderá retornar, de forma completa, ao estado inicial dos recursos pesqueiros, após ser degradado. O rio Jauaperi é a principal fonte de subsistência de dezenas de comunidades ribeirinhas e do povo Waimiri Atroari e não há, atualmente, ações específicas adotadas pelo Comitê Permanente de Gestão da Bacia Amazônica no sentido de regulamentar a pesca na área.

Leia mais:

Professores reforçam greve e denunciam represálias de gestores no AM

Padrasto é preso suspeito de matar enteado de 13 anos estrangulad

Homem reconhece camisa de irmão desaparecido em 2015 em ossada na Ufam