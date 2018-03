Professores em greve fazem carreata em Manaus e pedem melhorias

Manaus - Em continuação a greve geral, iniciada na última quinta-feira (22), centenas de professores participam, na manhã desta sexta-feira (23), de uma grande carreata pelas principais avenidas de Manaus com o objetivo de chamar a atenção do poder público e terem as reivindicações trabalhistas atendidas pelo Governo do Amazonas. A categoria, que é pautada pela Associação Movimentos de Luta dos Professores de Manaus (Asprom-Sindical), exige o reajuste salarial de de 35%, além de outras reivindicações.

A carreata teve concentração desde as 7h30 da manhã e iniciou por volta das 9h. O primeiro ponto de parada foi a Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), onde o grupo permaneceu por alguns minutos e em seguida continuou em direção ao Centro de Manaus, Zona Sul, onde os profissionais da educação pretendem realizar uma grande manifestação na Praça Heliodoro Balbi (Praça da Polícia).

Manifestantes da categoria afirmaram apoiar a Asprom-Sindical porquê sentem-se melhor representados por este sindicato, enquanto o Sinteam parece estar mais de acordo com os interesses do governo. Diversos movimentos de paralisação em vários pontos da cidade têm sido pautados pela Asprom.

Após percorrer algumas avenidas da cidade, o grupo pretende finalizar o ato na Praça da Polícia | Foto: Janailton Falcão

Governo

Em nota encaminhada à imprensa na quinta (22), a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) informou que "mantém a postura de negociar com a categoria".

O comunicado diz ainda que a secretaria recebeu os representantes da categoria sempre que foi solicitada, porém se refere apenas ao Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Amazonas (Sinteam), que é legalmente reconhecido pelo órgão e está realizando as negociações com o Governo do Amazonas.

Sobre a Assprom-Sindical, a Seduc ressalta que "a associação [Asprom] foi recebida em duas ocasiões e a pasta reafirma que já atendeu várias demandas da categoria. Por tudo isso, a Seduc diz não entender o endurecimento do movimento, pois "em nenhum momento deixou de conversar com a categoria", ressalta o comunicado.

Edição: Isac Sharlon

