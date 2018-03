'Faremos protesto nos quatro cantos da cidade', afirma a Asprom

Manaus – “Nenhum professor gosta de greve, nós queremos trabalhar, mas para isso temos que ter condições”, lamentou o educador João Lima, professor de história da Escola Estadual Getúlio Vargas. João era um dos muitos manifestantes que esteve presente durante o protesto desta sexta-feira (23), na Praça Heliodoro Balbi, conhecida como Praça da Polícia, no Centro da cidade.

Os protestos iniciaram no dia 16 de março e, segundo os manifestantes, continuarão até o momento em que os apelos da categoria forem atendidos. A coordenadora geral da Asprom-Sindical, Helma Sampaio, afirma que, na semana seguinte, serão realizadas manifestações nos "quatro cantos" de Manaus.

Desde a última quinta (22), os professores iniciaram uma paralisação geral em todas as escolas da rede estadual. A greve afeta aproximadamente 500 mil estudantes de quase 600 escolas na capital e no interior.

Nesse segundo dia de greve, novamente nenhum representante do governo do Estado se fez presente no local para dialogar com a categoria. Alguns dos manifestantes chegaram a dizer que na tarde de ontem (22), representantes da Seduc tentaram boicotar a greve, oferecendo propostas para impedir que os grevistas fossem às ruas.

“Eles foram até o Rio Negro Clube para tentar parar nosso movimento e impedir que continuássemos com nossos protestos, mas foram surpreendidos pelo grande número de manifestantes no local”, disse um dos professores que esteve no local e preferiu não ser identificado por medo de represálias.



Sobre o caso, a assessoria de imprensa do órgão comentou que os servidores da secretaria são, em sua imensa maioria, professores ou pedagogos e fazem parte da categoria também. “Eles têm todo o direito de comparecer na reunião do Sinteam”, disse o assessor de imprensa da Seduc.

Em apoio aos professores, a mãe de um aluno especial que também esteve durante a carreata até a ALEAM. “Falta papel, falta merenda, falta estrutura para que o professor dê um ensino de qualidade”, disse a dona de casa Kérima, complementando que todos os pais de alunos deveriam participar dos movimentos grevistas em apoio a classe dos professores.

Vinda do município de São Gabriel da Cachoeira, a professora da rede estadual Bernardete Teixeira, da etnia indígena Aruanã diz que não poderia deixar de participar de um momento histórico para a categoria. "Sou professora há vinte anos, num local sem estrutura e com muitas dificuldades, o único modo de conseguirmos nossos direitos é protestando", afirmou a educadora

Propostas

Em nota enviada hoje pela Secretaria Estadual de Comunicação (Secom), o governo do Estado se compromete a reajustar a data-base dos professores apenas em 4,57%. Segundo o comunicado, o valor das data-bases anteriores deveria ter sido exigido dos governantes da época. “Ao nosso entendimento, a classe deveria ter protestado ao tempo, ou seja, em 2015 e 2016, quando não obteve a data-base dos governos respectivos”, diz o comunicado.

Para a coordenadora geral da Asprom Sindical, Helma Sampaio, o valor oferecido pelo Estado não atende aos interesses da categoria. “Estamos almejando nosso reajuste pois estamos há quatro anos com o salário defasado e não aguentamos mais essa situação”, afirmou Sampaio, dizendo que o reajuste de 4,57% oferecido pelo governo é vexatório e humilhante.



Dentre as propostas do Governo prometidas aos manifestantes, está o uso de recursos do Fundeb, para garantir mais 10% ao mês, a título de abono que, associados aos 4,57% da data-base, chegaria a uma receita de quase 15% de aumento.

Vale acrescentar que o governo também se dispôs a repor, no contracheque todo o mês, o aumento correspondente ao percentual excedente da receita corrente líquida do Estado que, se presume, seja da ordem de 11,5% ao ano, o que corresponderia, ao final, a um acréscimo superior a 25%.

Em nota, o Governo explicou que está limitado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não podendo dar aumento além do que requer a data-base de 2017, ou seja, 4,57%. Os outros benefícios expostos – abono do Fundeb e o repasse automático de excedente de receita corrente líquida para o contracheque, que convenciona-se chamar de gatilho – são decorrentes da criatividade administrativa empregada com o fim específico de corrigir injustiças.

Disputa entre sindicatos

Em meio as negociações e paralisações estão dois sindicatos. Um é o Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Amazonas (Sinteam), que é legalmente reconhecido e que está realizando as negociações com o Governo do Amazonas.

"Quero informar a categoria que nós estamos lutando a favor da classe e se for preciso ir à greve, nós iremos. Estamos tentando tirar o máximo do Governo para que nossa causa seja resolvida. Estamos do lado dos professores e ouvindo as reivindicações", afirmou o presidente do Sinteam, Marcus Libório.



O outro é a Associação Movimentos de Luta dos Professores de Manaus (Asprom-Sindical), que está à frente das paralisações e é seguida por grande parte dos profissionais da educação.

Manifestantes da categoria afirmaram apoiar a Asprom-Sindical porquê sentem-se melhor representados por este sindicato, enquanto o Sinteam parece estar mais de acordo com os interesses do governo. Diversos movimentos de paralisação, em vários pontos da cidade, têm sido pautados pela Asprom.

A coordenadora geral da Asprom/Sindical, Helma Sampaio afirma que a categoria não apoia o Sinteam e está em apoio a Asprom. "Da mesma forma como o Governo não reconhece a Asprom como representante dos professores, a categoria não reconhece o Sinteam", afirma.

