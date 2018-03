Amazonino confronta professores e diz que greve é manobra política

Parintins – Depois de cumprir agenda em Boa Vista do Ramos (1.028 quilômetros de Manaus), onde também enfrentou protestos de professores da rede estadual de ensino, o governador Amazonino Mendes desembarcou de surpresa em Parintins (369 quilômetros da capital), por volta das 14h desta sexta-feira (23), e foi hostilizado.

O governador convocou o comando de greve dos professores estaduais na ilha tupinambarana para uma reunião. O encontrou foi marcado por um clima de tensão. Enquanto Amazonino explicava que a Lei de Responsabilidade Fiscal o impede de pagar 35% de reajuste salarial, como a categoria reivindica, do lado de fora do auditório, centenas de professores gritavam palavras de ordem contra o governo.

Durante o encontro, o governador elencou os investimentos já feitos pelo seu governo na educação. Ele disse, por várias vezes, que a greve dos professores está sendo instrumentalizada por políticos opositores. O pronunciamento chamou a atenção dos educadores e houve uma confusão devido aos ânimos aflorados.

Leia também: Professores em greve fazem carreata em Manaus e pedem melhorias

“Aos 78 anos não posso agir com irresponsabilidade e nem o meu governo quer prejudicar quem quer que seja, mas é a lei que me impede de pagar. É uma questão de ler e entender a Lei”, retrucou o governador ao ser questionado pelo comando de greve dos professores.

Amazonino foi vaiado durante todo o encontro | Foto: Yuri Pinheiro





Embate

Um dos momentos mais tensos da reunião foi quando a professora Keila Nogueira confrontou o governador e o desmentiu na frente de todos. Ela disse que o reajuste dos 35% nos salários não fere a Lei. Amazonino reagiu dizendo que ia nomear a professora secretária de Educação do Estado para resolver todos os problemas do setor. Ele ainda ironizou ao dizer que ajoelharia aos seus pés pelo milagre que a professora faria ao driblar a Justiça.

A intervenção de outro educador foi a gota d’água para o fim da reunião. O professor Carlos Magno voltou a insistir na questão dos 35% e o governador enfatizou, mais uma vez, que existe um limite legal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Sem obter respostas razoáveis, o delegado do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado (Sinteam), José Pereira, pediu que a categoria virasse as costas para Amazonino e deixasse o auditório.

Amazonino foi vaiado durante toda a reunião e na saída não foi diferente. Ele enfrentou o protesto dos professores, por meio de um buzinaço, do auditório até o aeroporto Júlio Belém, de onde retornou para Manaus.

Leia mais:

Sinteam realiza assembleia para decisao sobre greve de professores

Aluno aponta arma para professor em sala e é suspenso em Manaus

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp