AM tem quantidade de médicos abaixo da média, diz pesquisa da USP

Manaus - O Amazonas tem um número de médicos abaixo do esperado. Com uma taxa demográfica de 1,19 médico por mil habitantes, o número é 46% menor do que a média nacional. Os dados são da pesquisa "Demografia Médica 2018", realizada pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP).

De acordo com o estudo que tem apoio institucional do Conselho Federal de Medicina (CFM) e do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o Amazonas tem 4.844 médicos para atender uma população de 4 milhões de habitantes, o que dá uma proporção abaixo da média nacional que é de 2,18. Os médicos especialistas são 53,2% do total de profissionais, contra 46,8% de generalistas, o que dá uma razão de 1,14 especialistas para cada generalista.

No Estado, a pediatria concentra o maior número de especialistas (410), seguida pela clínica médica (352), cirurgia geral (329), ginecologia e obstetrícia (317) e anestesiologia (231). As especialidades com menor número de especialistas são genética médica (1), medicina física e reabilitação (3), geriatria (4), medicina nuclear (5) e alergia e imunologia (7).

Em Manaus, moram 2,1 milhões de amazonenses, que são atendidos por 4.508 médicos, o que dá uma proporção de 2,12 profissionais por mil habitantes e uma concentração de 93,1% médicos morando na capital. Desses profissionais, 52,2% são do sexo masculino e 47,8%, masculino. Os especialistas são 55,2% e os generalistas, 44,8% dos médicos que atendem na capital amazonense.

Para os Conselhos de Medicina, segundo o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas (Cremam), José Bernardes Sobrinho, os números apresentados confirmam o equívoco do Governo, que tem defendido o aumento da população de médicos como solução para resolver as dificuldades de acesso aos serviços de saúde no País.

Por outro lado, a presença significativa de profissionais, como registrado em alguns estados e municípios, não tem sido suficiente para eliminar problemas graves de funcionamento da rede pública e de acesso aos serviços, decorrentes da falta de qualidade na gestão e da adoção de políticas públicas eficientes no setor.

Os médicos representam 53,9% da classe médica, contra 46,1% de médicas. A idade média dos profissionais é de 44,3 anos, com um tempo de formação médio de 16,8 anos. A maioria dos profissionais está concentrada até 44 anos (57,8%).

O levantamento, coordenado pelo professor Mário Scheffer, usou ainda bases de dados da Associação Médica Brasileira (AMB, Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Ministério da Educação (MEC).





