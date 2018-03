Professores podem pagar multa de até R$ 20 mil após greve, diz Tjam

Manaus - Por meio de liminar judicial, a greve geral dos professores foi suspensa e, caso seja descumprida a decisão, o Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus (Asprom-Sindical), responsável por comandar as manifestações, pagará multa diária no valor de R$ 20 mil. A decisão foi tomada após o Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) entender que as constantes greves podem causar danos ao ano letivo dos estudantes.

Conforme a desembargadora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, da Segunda Câmara Cível do Tjam, a decisão se encontra em caráter de urgência. “Não vislumbro coerência na paralisação deflagrada pelos professores. Acredito que a mesma seja uma afronta ao princípio da continuidade dos serviços públicos”, salientou.

Para a magistrada, a greve descumpre os artigos 9 e 11 da lei 7.783/89 (lei de greve), por não garantir que o número mínimo de pessoal para a realização das atividades essenciais nas escolas. “O percentual de funcionamento do sistema de educação, em caso de greve, não pode ser mitigado por movimento paredista, cuja legitimidade efetivamente é discutível, o que implica no comprometimento do funcionalismo das escolas da rede pública estadual”, destacou.

Exigências dos professores

Os professores exigem o reajuste salarial de 35%, além de outras reivindicações. Dentre as que já foram atendidas pelo Governo do Amazonas, estão a manutenção do plano de saúde, reajuste no auxílio-alimentação de R$ 220 para R$ 420 para todos os servidores que atuam nas escolas, volta do auxílio-alimentação para os servidores da sede da Seduc, promoções por qualificação, reajuste do auxílio-localidade que terá três níveis, além da retirada do desconto de 6% referente ao auxílio-transporte dos contracheques dos servidores e a criação da comissão para revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR).





