Trânsito é alterado neste domingo para Amistoso entre Brasil e México

Manaus - As ruas no entorno da Arena da Amazônia terão o trânsito alterado a partir das 12h deste domingo (25), para facilitar o acesso dos torcedores para o jogo amistoso entre Brasil e México, marcado para iniciar às 18h, no estádio localizado na avenida Constantino Nery, bairro Chapada.

Aproximadamente 25 agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) farão o monitoramento em motos, viaturas e postos fixos. O trânsito será liberado após a dispersão do público.

Interdições

A avenida Constantino Nery será interditada no sentido bairro/Centro, a partir das 12h, no trecho entre a rua Lóris Cordovil e a avenida Pedro Teixeira.

A partir de 6h, interdição total da avenida Flaviano Limongi, situada entre o Sambódromo e a Arena da Amazônia.

Acessos

Para evitar a área de restrição na avenida Constantino Nery, as avenidas Mário Ypiranga Monteiro e Djalma Batista são opções de itinerário para o sentido Centro.

As avenidas Pedro Teixeira, Darcy Vargas, Teomário Pinto, Kako Caminha, Brasil e Cel. Teixeira são opções de acesso para as zonas Oeste e Centro Oeste.

Frota de ônibus ampliada

Além das intervenções no trânsito, a frota de ônibus foi reforçada para atender aos torcedores que vão acompanhar o jogo amistoso Sub-20 neste domingo, na Arena da Amazônia.

A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) determinou às empresas de ônibus que operem com frota de sábado as linhas que atendem próximo ao local do jogo, aumentando a frota de acordo com a demanda. Os torcedores devem ficar atentos aos desvios por causa da interdição da avenida Constantino Nery no sentido bairro/Centro. O sentido Centro/bairro não terá mudanças.

As linhas que trafegam na Constantino Nery no sentido Centro, seguem pela avenida Djalma Batista. Os ônibus, que vêm pela avenida Desembargador João Machado em direção à Constantino Nery, serão transferidos para a avenida Djalma Batista, durante a interdição.

Neste período, 20 fiscais de transportes da SMTU irão acompanhar a alteração das linhas para orientar os usuários e motoristas sobre as mudanças temporárias.

