ALERTA: Após repercussão, interrupção de água e energia é adiada

Manaus - Após o Em Tempo publicar sobre a paralisação programada dos serviços de energia e água em algumas localidades de Manaus, a Manaus Ambiental informou, por meio de assessoria, que o serviço foi adiado. A interrupção que ocorreria neste domingo (25), foi reagendada pela Eletrobras Amazonas Distribuição após repercussão negativa. A assessoria comunica ainda que a nova data será repassada posteriormente.

A Manaus Ambiental havia informado que alguns bairros da zona Sul de Manaus ficariam sem o fornecimento de energia e água neste domingo (25). A interrupção programada foi solicitada pela Eletrobras Amazonas Distribuição e afetaria a unidade consumidora 00861103 - Booster do Japiim.

As localidades que ficariam sem os serviços eram: Conjunto 31 de março I e II, Lagoa Verde, parte do Crespo e Japiim. A interrupção havia sido solicitada pela Eletrobras Amazonas Energia para executar serviços programados na rede elétrica de distribuição.

Apagão geral Norte/Nordeste



Na última quarta-feira (21), uma falha em um disjuntor na Subestação Xingu, no Pará, deixou todas as capitais das regiões Norte e Nordeste sem energia, afetando mais de 70 milhões de pessoas. A informação foi divulgada na noite da última quarta-feira (21) pelo diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), Luiz Eduardo Barata Ferreira. Diversos bairros de Manaus ficaram sem energia durante horas. Além disso, moradores de alguns bairros também sofreram falta de água na capital.

