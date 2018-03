Celebração da Semana Santa em Manaus tem inicio com Domingo de Ramos

Manaus - Com o início das celebrações da semana santa, por meio do Domingo de Ramos, comemorado neste domingo (25), a igreja de São Sebastião, no centro da capital, recebeu centenas de católicos para missa festiva.

O Domingo de Ramos relembra o momento da entrada de Jesus na grande cidade de Jerusalém montado em um jumento. O ato, conforme a igreja católica, simboliza a humildade. Fiéis de todo o mundo celebram esta data com missas, hinos e bênçãos de ramos.



“A entrada de Jesus em Jerusalém corresponde à entrada dos generais e oficiais romanos, que chegavam na cidade em carruagens e eram recebidos com bandas e muito barulho. Jesus entrou não em um cavalo nobre, mas em um jumentinho e o povo humilde, que não tinha recursos, recebeu Jesus abanando ramos (de oliveira) e estendendo seus mantos e roupas pelo chão. Jesus entrou de uma forma humilde. Isso é importante para a simbologia da data", destacou o Frei Moacir Busarello.

Domingo de Ramos 2018 na Igreja São Sebastião em Manaus | Foto: Marcely Gomes

A celebração da data não termina na missa. Muitos fiéis têm a tradição de dobrar os ramos em formato de cruz para colocar nas portas de suas casas como forma de proteção. É o caso da dona de casa Ana Monteiro que celebra o domingo de Ramos todos os anos com a família. “Aprendi com a minha mãe a dobrar os ramos em forma de cruz e colocar na porta ou na janela da casa para proteção”, disse, ao recolher ramos bentos, na Igreja de São Sebastião.

Domingo de Ramos 2018 na Igreja São Sebastião em Manaus | Foto: Marcely Gomes

Campanha da Fraternidade



Ainda segundo o Frei Moacir Busarello, a campanha da fraternidade deste ano tem o objetivo de trazer à reflexão, a superação da violência com a não-violência, destacando a submissão de Jesus à crucificação. “Jesus entrou em Jerusalém e preparou-se para dar a vida humana dele em benefício da humanidade, no suplício mais cruel da época que os romanos reservavam para os rebeldes, para as pessoas perigosas ao sistema. Jesus aceita esta humilhação extrema para nos resgatar. Jesus Cristo inaugura a não-violência como única arma para desarmar as violências do mundo”.

Domingo de Ramos 2018 na Igreja São Sebastião em Manaus | Foto: Marcely Gomes

De acordo com o professor Felipe Aquino, cada momento da celebração do domingo de Ramos tem um significado diferente:

Os ramos lembram o batismo

Esses ramos significam a vitória: “Hosana ao Filho de Davi: bendito seja o que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel; hosana nas alturas”. Os ramos santos nos fazem lembrar que somos batizados, filhos de Deus, membros de Cristo, participantes da Igreja, defensores da fé católica, especialmente nestes tempos difíceis em que essa é desvalorizada e espezinhada. Os ramos sagrados que levamos para nossas casas, após a Missa, lembram-nos de que estamos unidos a Cristo na mesma luta pela salvação do mundo, a luta árdua contra o pecado, um caminho em direção ao Calvário, mas que chegará à Ressurreição.

Domingo de Ramos 2018 na Igreja São Sebastião em Manaus | Foto: Marcely Gomes

O sentido da Procissão de Ramos



O sentido da Procissão de Ramos é mostrar a peregrinação sobre a terra que cada cristão realiza a caminho da vida eterna com Deus. Ela recorda que os homens são apenas peregrinos em um mundo transitório.



A Missa do Domingo de Ramos traz a narrativa de São Lucas sobre de Jesus, Sua angústia mortal no Horto das Oliveiras, o sangue vertido com o suor, o beijo traiçoeiro de Judas, a prisão, os maus-tratos causados pelas mãos dos soldados na casa de Anás, Caifás; o julgamento iníquo diante de Pilatos, depois, diante de Herodes, Sua condenação, a crucificação e a ressurreição.

Ainda segundo a tradição católica, o Domingo de Ramos ensina que seguir a Cristo é renunciar a si mesmos, morrer na terra como o grão de trigo para poder dar fruto, enfrentar os dissabores e ofensas.

