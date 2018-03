Asprom-Sindical e Sinteam disputam professores no Centro de Manaus

Manaus - Em mais uma manhã de protestos, na manhã desta segunda-feira (26), dezenas de professores da rede estadual de ensino voltaram a segurar cartazes e gritar palavras de ordem exigindo respeito do Governo do Estado com a categoria, que luta desde o dia 16 de março pelo aumento salarial de 35% e diz que o reajuste de 8,17%, anunciado pelo governador Amazonino Mendes, não atende às reivindicações feitas pelos profissionais da educação. Atos são organizados para decidir o futuro da greve geral que iniciou no dia 22 de março.

No Largo São Sebastião, no Centro, Zona Sul de Manaus, cerca de 50 professores filiados ao Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Amazonas (Sinteam) que realiza negociações com o Governo do Amazonas, se reuniram por volta das 8h da manhã em uma reunião para programar os próximos passos da greve. Há poucos metros do local, na praça Heliodoro Balbi (Praça da Polícia), um outro ato foi realizado pela Associação Movimentos de Luta dos Professores de Manaus (Asprom-Sindical).

Alguns professores optaram em participar de uma reunião do Sinteam no Largo São Sebastião | Foto: Divulgação

Centenas de professores com faixas e cartazes em mãos continuam a pressionar o Governo para terem as reivindicações, como aumento salarial, data-base, melhorias no vale alimentação, entre outras, atendidas.

Na última sexta-feira (26), centenas de professores saíram em carreata, por volta das 9h, pelas principais avenidas de Manaus. O ato teve concentração em frente a Arena Amadeu Teixeira, bairro Flores, Zona Centro-Sul, e seguiu percurso passando pela sede da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), onde grupo congestionou o trânsito no local e, posteriormente, seguiu para a Praça da Polícia.

A greve geral dos professores teve início na última quinta-feira (22) | Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) informou, por meio de notas, que "mantém a postura de negociar com a categoria". O comunicado diz ainda que o Governo já reuniu com os dois sindicatos e já atendeu várias demandas da categoria. Por tudo isso, a Seduc diz não entender o endurecimento do movimento, pois "em nenhum momento deixou de conversar com a categoria".

