80% dos professores paralisam atividades no Amazonas

Manaus - Diversas manifestações marcaram o cenário da educação no Amazonas nos últimos dias. Nesta terça-feira (27), professores de todo o Estado prometem fazer uma grande paralisação que vai afetar toda a rede estadual. 80% da categoria vai cruzar os braços.

Os educadores protestam, principalmente, por reajuste de 35% nos salários e vão realizar um ato em frente ao Tribunal de Justiça do Amazonas, localizado no Aleixo, na manhã de terça.

Segundo Lambert Melo, presidente do Sindicato dos professores e pedagogos de Manaus (Asprom-Sindical), o ato será em protesto à liminar da desembargadora Socorro Guedes que determina suspensão da greve.

“Esperamos que 5 mil educadores marquem presença na manifestação dessa terça-feira. Lamentamos que o governador continue insensível e ignorante sobre a Educação. Lamentamos que ele continue dando as costas para a sociedade, pois ela sabe que a culpa da greve é do governador", disse.

Os educadores protestam, principalmente, por reajuste de 35% nos salários | Foto: Marcely Gomes





Outro protesto

Por outro lado, outra representação da classe deve fazer um novo protesto durante a tarde no Centro de Manaus. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam) informou, por meio de assessoria, que vai realizar nesta terça um ato, a partir das 16h, com concentração no Largo São Sebastião. Os professores devem sair em caminhada pelas ruas do Centro e seguem até a Igreja de Aparecida.

Manifestação Relâmpago

Os professores realizaram no início da noite desta segunda-feira (26), um ato relâmpago na Praça de São Sebastião, no Centro de Manaus. Eles reivindicaram o reajuste salarial de 35%, que está a quatro anos atrasado.

Os líderes dos movimentos grevistas também aproveitaram para informar a agenda para os professores presentes no ato. "Nós devemos realizar uma passeata nesta terça-feira (27), saindo do Teatro Amazonas e indo em direção a igreja de Aparecida", disse o professor e um dos representantes da greve, Alfredo Rocha.



Ainda segundo os grevistas, na quarta-feira (28), um grupo de professores de todas as zonas de Manaus devem se reunir na frente da sede do governo do Estado para cobrar uma posição do governador.



"Nós estamos indo em cada zona de Manaus para chamar os professores para aderirem ao movimento grevista, e paralisar, dentro da Lei. A classe está com o salário defasado e sem reajuste há quatro anos. É uma vergonha um professor tenha que fazer greve para ter seu salário", explicou Alfredo.

Os líderes dos movimentos grevistas também aproveitaram para informar a agenda para os professores presentes no ato | Foto: Marcely Gomes





Ainda segundo os grevistas, eles pretendem manter um diálogo aberto com o governo. "Queremos ser ouvidos e mostrar que a nossa situação é insalubre. Precisamos de mais para poder sobreviver, com o que temos não dá mais", completou o professor.

Manifestação na Zona Norte



Os moradores do Nova Cidade, na Zona Norte, também se reuniram na noite desta segunda-feira (26). Eles atearam fogo em pneus e madeira, fechando a avenida Margarita.

O protesto, segundo um morador, é por conta da falta de luz constante na região. Além disso, eles alegam que a obra na avenida das Flores tem causado transtornos para os moradores do local.

Edição: Bruna Souza