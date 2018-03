PF cerca Humaitá e prende envolvidos em incêndios a órgãos públicos

Humaitá- Na operação "Lex Talionis", que em português quer dizer "Olho por olho, dente por dente", a Polícia Federal de Rondônia cumpre 28 mandados de busca e apreensão contra pessoas, entre elas políticas, em Humaitá (município distante 696 km de Manaus), na manhã desta terça-feira (27). O objetivo da ação é prender envolvidos em incêndios que destruíram bens móveis e imóveis de órgão públicos federais como: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) em 27 de novembro de 2017.

Os ataques ao patrimônio público ocorreram em represália à operação "Ouro Fino", coordenada pela Superintendência do IBAMA no Amazonas, que contou com a participação da Marinha do Brasil, do ICMBIO, da Força Nacional e do Exército Brasileiro.

Leia mais: As pregações nos ônibus incomodam? Saiba o que pensa a sociedade



Durante as investigações, foi identificado que garimpeiros junto de alguns políticos do município deram início à manifestação violenta, que ocasionou a destruição de bens públicos da União e de bens particulares de servidores públicos federais.

Foram obtidos indícios de que os políticos envolvidos incentivaram os manifestantes a depredarem os bens dos órgãos públicos. A Polícia Federal identificou as autoridades políticas e também alguns dos executores dos atos criminosos.

Os danos aos bens públicos causaram prejuízo avaliado em R$ 1.101.052,87 para os cofres públicos federais.

Para concretizar a operação, a Polícia Federal fechou a entrada e saída da cidade, e mobilizou 120 Policiais Federais, que dão cumprimento a 28 mandados judiciais expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região. São 15 (quinze) mandados de busca e apreensão e 13 (treze) de prisão temporária.

Os crimes investigados (associação criminosa e dano qualificado) preveem penas que somadas podem chegar a seis anos de prisão.

Sobre Lex Talionis

A denominação da operação faz alusão à Lei de Talião, do latim “lex talionis”, conhecida pela máxima “olho por olho, dente por dente”. A Lei de Talião determina que a punição infligida deve corresponder em grau e espécie à ofensa do transgressor. No caso em questão, os garimpeiros de Humaitá incendiaram os prédios públicos dos órgãos de fiscalização pelo fato de terem tido suas dragas, embarcações que estavam sendo utilizadas na atividade garimpeira ilegal, inutilizadas pelo Ibama durante a operação "Ouro Fino".

Edição: Isac Sharlon

Leia também

Professor estadual alega ter sofrido represálias por aderir à greve

Conheça as histórias de quem dedica seu tempo aos animais abandonados

Anaconda: a maior cobra do mundo mora na Amazônia