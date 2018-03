Vendados e amordaçados, professores protestam contra decisão judicial

Manaus - Vendados e com faixas de protestos contra a liminar da desembargadora Socorro Guedes, que determina suspensão da greve dos professores, mais de 200 profissionais da educação realizaram uma manifestação, na manhã desta terça-feira (27), em frente à sede do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), na avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul da capital.

Segundo Lambert Melo, presidente da Associação dos Professores e Pedagogos de Manaus (Asprom-Sindical), a decisão da magistrada foi injusta com a categoria.

"O objeto do ato é protestar contra a injustiça da desembargadora, que não levou em consideração os verdadeiros fatos da nossa greve. Nenhum representante do sindicato foi ouvido. Temos documentações que provam que fomos a exaustividade da negociação e que estamos cumprindo os 30% que a legislação determina, das escola em funcionamento. Com isso, ela verificaria que foi negligente com essa liminar fraca e queremos que seja anulada", disse o sindicalista.

Os manifestantes chegaram a interditar o sentido bairro da via por alguns minutos | Foto: Marcelo Cadilhe

Lambert ainda informou que a associação deve entrar com o recurso, solicitando a cassação da liminar. A medida que está em vigor atendeu pedido do Governo do Estado do Amazonas. Se não for cumprida, a Asprom deve ser multada em R$ 20 mil por dia, limitados a R$ 400 mil.

A Asprom ainda informou que, mesmo com a determinação judicial, os mais de 15 mil professores, em quarenta municípios do Amazonas, devem continuar paralisados. "A greve permanece e deve seguir por tempo indeterminado. Só voltaremos às salas de aula quando o governador nos receber e apresentar uma proposta coerente", contou Lambert.

Professora de artes do Colégio Brasileiro Pedro Silvestre caracterizada como deusa Têmis | Foto: Daniel Landazuri

Caracterizada de deusa Têmis, divindade grega, que representa a Justiça, a professora de artes Jessiana Torres, sensibilizou todos os outros professores ao chegar vendada, conduzida por um colega de profissão.

"Estou representando o símbolo que deveria enxergar o peso das reivindicações dos dois lados, mas apenas um lado está sendo prevalecido. É com muita luta que estou mostrando minha indignação com essa falta de ética do governador Amazonino Mendes, que fica nos jogando contra a sociedade. Só estamos reivindicando nossos direitos, pois estamos há quatro anos sem reajuste salarial", lamentou.

Governo

A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) informou, por meio de notas, que "mantém a postura de negociar com a categoria". O comunicado diz ainda que o Governo já reuniu com os dois sindicatos e já atendeu várias demandas da categoria. Por tudo isso, a Seduc diz não entender o endurecimento do movimento, pois "em nenhum momento deixou de conversar com a categoria". A reportagem aguarda o posicionamento da pasta diante de mais um dia de protestos em Manaus, durante o 4º dia de greve geral.

