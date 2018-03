Vídeo: acidente deixa dois feridos e um morto na rodovia AM-010

Rio Preto da Eva – Uma colisão envolvendo uma picape modelo S-10 e um carro modelo Citroen deixou duas pessoas feridas e mais uma mulher morta, por volta de 12h desta terça-feira ( 27), no quilômetro 135 da AM-010, que liga Manaus ao município de Rio Preto da Eva, município localizado a 57 quilômetros da capital. As vítimas eram passageiras do carro Citroen. Nenhuma delas foi identificada até o momento.

O corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) foi acionado para fazer a remoção dos corpos de dentro do veículo. O choque entre os carros foi tão forte que o motor da picape foi lançado para fora do carro. A passageira que estava no banco da frente não resistiu a batida e morreu no local, as outras duas vítimas que estavam no veículo foram levadas ao Hospital e Pronto Socorro de Rio Preto da Eva.

As outras duas vítimas que estavam no veículo foram levadas ao hospital e pronto socorro de Rio Preto da Eva | Foto: Divulgação

O condutor da S10 fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Ainda não há informações sobre a velocidade em que os veículos estavam no momento em que colidiram.

Momento da chegada do corpo de bombeiros no local do acidente | Autor: Divulgação/Bombeiros

