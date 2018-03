Professores fazem nova caminhada no Centro de Manaus e pedem respeito

Manaus - Entoando gritos de “Ei, governador, respeite o professor”, professores da rede estadual de ensino marcharam pelo Centro de Manaus em manifestação no fim da tarde desta terça-feira (27). Os docentes estão em greve desde a última quinta-feira (22).

A manifestação saiu do Largo de São Sebastião, na rua 10 de Julho, e seguiu em direção ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Aparecida, onde permanecem concentrados. Aproximadamente 300 pessoas participaram do protesto, e alguns levavam cartazes pedindo a volta do plano de saúde Hapvida e o reajuste salarial de 35%.

Durante a marcha, os organizadores ainda leram um comunicado aos pais e responsáveis de alunos da rede estadual, no qual pedem desculpas pela greve, mas esclarecem que estão há quatro anos sem reajuste salarial. Os organizadores ainda conclamaram os pais a não levarem os filhos à escola, por conta do movimento grevista.

Os docentes estão em greve desde a última quinta-feira (22)





“O governador Amazonino Mendes tem dito que vai dar vários benefícios para a nossa categoria. Isso é importante para necessidades imediatas, mas não é incorporado ao nosso salário e, quando nos aposentamos, perdemos todos esses complementos”, diz um trecho do comunicado.

Outros movimentos

Ainda nesta terça, outro grupo de professores fez um ato em frente à sede do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), na avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul da capital.

Os mais de 15 mil professores, em quarenta municípios do Amazonas, devem continuar paralisados.





Vendados e com faixas de protestos contra a liminar da desembargadora Socorro Guedes, que determina suspensão da greve dos professores e estipula uma multa diária de R$ 20 mil para quem desobedecer, os profissionais da educação acreditam que a decisão da magistrada foi injusta com a categoria.

O Sindicato dos professores e pedagogos de Manaus (Asprom-Sindical) deve entrar com um recurso, solicitando a cassação da liminar. A medida que está em vigor atendeu pedido do Governo do Estado do Amazonas. Mesmo com a decisão da Justiça e a omissão de Amazonino Mendes, os mais de 15 mil professores, em quarenta municípios do Amazonas, devem continuar paralisados.

