Setrab anuncia criação de posto do Sine em Manacapuru

Manacapuru - O município de Manacapuru, localizado a 100 quilômetros de Manaus, vai ganhar um posto do Sistema Nacional de Empregos (Sine) que funcionará interligado ao banco de dados da Secretaria Estadual do Trabalho (Setrab) e ao Ministério do Trabalho.

Leia também: Susam define fluxo de pacientes com suspeita de sarampo no AM

O posto do Sine começará a funcionar os próximos meses, em parceria com a prefeitura de Manacapuru. O anúncio foi feito nesta terça-feira (27), pelo secretário da Setrab, Manoel Oliveira, durante audiência pública na Câmara Municipal de Manacapuru.

A audiência foi solicitada pelo vereador Natan Nogueira e teve as presenças do presidente da CDL de Manacapuru, Nazareno Batista, além dos demais vereadores e representantes do setor de artesanato do município.

O secretário da Setrab lembra que Manacapuru possuía um posto do Sine, mas a unidade foi fechada há dois anos devido ao controle de gastos executado pelo ex governador José Melo.

A previsão é que o posto do Sine-Manacapuru comece a funcionar nos próximos meses, oferecendo serviços como encaminhamento para emprego, emissão de carteira de trabalho e solicitação do seguro desemprego.

A unidade também atenderá os artesãos do município, que poderão solicitar a Carteira do Artesão, que é emitida pela Setrab em parceria com o Ministério do Trabalho.

O secretário da Setrab explica que o objetivo do novo posto do Sine é ajudar os trabalhadores de Manacapuru a vencer o desemprego.

“A unidade terá um banco de dados exclusivo com os trabalhadores do município”, afirma Oliveira. “Também teremos um setor para captação de vagas entre as empresas de Manacapuru, como olarias, supermercados, drogarias e outros estabelecimentos locais”, acrescentou.

Com o banco de dados do Sine - Manacapuru interligado ao sistema da Setrab, os trabalhadores do município poderão concorrer às vagas de emprego em Manaus. “A ideia é facilitar a contratação desses trabalhadores pelas empresas em Manaus”, prevê o secretário.

O presidente da CDL de Manacapuru aprovou a ideia. Ele disse que em outros Estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, é normal a pessoa morar num município e trabalhar em outro. “É uma alternativa para vencer o desemprego”, avalia Nazareno Batista.

Além de Manacapuru, a Setrab está programando a abertura de postos do Sine nos municípios de Parintins, Itacoatiara e Tefé.

Leia mais:

Amazonas shopping prepara caça ao coelho da páscoa neste sábado

Musical paixão pela vida estreia nesta quinta-feira

Psol denuncia deputado Feliciano por difamar vereadora assassinada