Hospitais do AM vão mostrar escala de médicos em painéis

Manaus - Os hospitais e prontos-socorros da rede estadual passarão a ter painéis contendo a escala de plantão dos médicos, conforme informação divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (Susam) nesta terça-feira (27). A escala dos médicos também estará disponível no site da Susam.

De acordo com o órgão, o projeto piloto está em fase de implantação e tem como objetivo aumentar a transparência e controle social sobre os serviços públicos de saúde. O projeto segue recomendações do Ministério Público Estadual (MPE), em cumprimento à portaria nº 1.820, de 13 de agosto de 2009 do Ministério da Saúde (MS), que dispõe sobre os direitos e deveres dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

A implementação do sistema faz parte de uma série de ações que estão sendo implementadas pela pasta para dar maior transparência aos serviços prestados ao cidadão, de acordo com a Susam.



Segundo o secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, não há qualquer intenção de expor o profissional médico, ao dar publicidade aos plantões, mas sim, garantir ao usuário o direito à informação sobre o seu atendimento.

“A grande maioria dos nossos profissionais atua com responsabilidade e, com certeza, não terá qualquer problema para se adequar a essa exigência expressa em portaria do Ministério da Saúde”, afirmou, lembrando que o sistema já existe em vários estados brasileiros.



Após a fase de testes, o sistema será implantado em todos os hospitais da rede estadual de saúde. Pelo cronograma acertado, já começa também a funcionar em abril na Fundação Hospital Adriano Jorge e, em seguida, nos prontos-socorros João Lúcio Machado e Platão Araújo.

Portaria



A Portaria nº 1.820 do Ministério da Saúde diz no artigo 7º que “toda pessoa tem direito à informação sobre os serviços de saúde e aos diversos mecanismos de participação e que em cada serviço de saúde, deverá constar, em local visível à população, o nome do responsável pelo serviço, nomes dos profissionais e horários de trabalho de cada membro da equipe, inclusive do responsável pelo serviço”.

