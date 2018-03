Fiscalização às vésperas da Sexta-Feira Santa apreende veículos no AM

Manaus - A operação "Páscoa", que visa inspecionar a saída de veículos da cidade neste feriado, foi deflagrada, na manhã desta quinta-feira (29), nas duas principais saídas de Manaus. A ação, realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) em conjunto com as polícias Militar e Civil, já emitiu 102 autos de notificações por irregularidades a vários condutores e apreendeu 37 veículos, dentre caminhões, carretas e carros.

Com barreiras de fiscalização, juntamente com equipes de inspeção, os agentes de trânsito e policiais rodearam as saídas da AM-010, que dá acesso aos municípios de Itacoatiara, Rio Preto da Eva e Itapiranga, e da Ponte Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), ligando a rodovia AM-070 aos municípios de Iranduba e Manacapuru.

A operação é um esforço para o cumprimento da Lei Seca, especialmente desobedecida em fins de semana e feriados prolongados.

Segundo a pasta, as operações vão se estender até a madrugada de segunda-feira (2).

Renovação da CNH

A partir de junho deste ano, não será mais tão simples renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Para atualizar o documento, os motoristas terão que fazer um novo curso e uma prova teórica no Detran a cada cinco anos.

A operação é um esforço para o cumprimento da Lei Seca | Foto: Divulgação

Atualmente, para renovar a CNH nas categorias A e B (motos e veículos de passeio), era necessário apenas um exame médico, que continua sendo obrigatório. A mudança na lei foi determinada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), por meio da Resolução 726/18, e entra em vigor no dia 5 de junho.

O novo curso do Detran poderá ser feito em apenas dois dias, de forma presencial ou à distância. Com duração de 10 horas/aula no total, o motorista poderá assistir até 5 horas por dia. Cada hora/aula equivale a 50 minutos.

Após a realização do curso, os condutores precisarão fazer uma prova de 30 questões de múltipla escolha. O motorista deverá ter 100% de frequência no curso e 70% de acertos no exame.

Em caso de reprovação, o motorista poderá fazer uma nova prova a partir do quinto dia da divulgação do resultado. Uma segunda reprovação obriga o condutor a realizar todo o curso novamente. Quem optar por realizar o curso a distância deve concluí-lo em no máximo cinco dias. A prova será aplicada apenas presencialmente.

O Detran ainda não definiu preços para o novo processo de renovação. Atualmente, a cobrança varia de Estado para Estado.

Edição: Isac Sharlon

