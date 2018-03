Alerta: pacientes morrem em hospitais do AM por falta de equipamentos

Manaus - O Conselho Regional de Medicina do Amazonas (CREM-AM) apresentou, na manhã desta quinta-feira (29), um balanço sobre a real situação alarmante que se encontram os principais hospitais e prontos-socorros públicos na capital e no interior do Estado. Segundo o órgão, a população está sendo prejudicado devido a falta de assistência do governo, e exames não estão sendo feitos por por falta de itens essenciais.

De acordo com o presidente do CREM-AM , José Bernardes Sobrinho, o Governo do Estado não tem dado atenção necessária aos pacientes que necessitam do atendimento nas unidades de saúde. "Tem acontecidos fatos inéditos no Amazonas, em que pacientes estão morrendo e isso poderia ser evitado se houvesse insumos básicos. Não se pode admitir que em um hospital de urgência morram pacientes, como aconteceu semana passada, por não conseguirem realizar exames de hemodiálises", criticou Sobrinho.

Situação dos hospitais da Capital | Foto: Divulgação/CREMAM

Segundo o médico, um do fatores para essa situação que se encontra a saúde é devido a diminuição no número de leitos e o aumento de pessoas desempregadas. "A saúde está sendo degradada e as internações dos hospitais não têm leitos suficientes. O Sistema Único de Saúde (SUS) diminuiu nos últimos dez anos cerca de 18 mil leitos, mas o número de pacientes tem aumentado por conta do desemprego. Para vocês terem uma ideia, estamos internando pacientes em poltronas, o que é um absurdo essa situação", denúncia o presidente do CREM-AM.

Presidente do Conselho Regional de Medicina do AM, José Bernardes Sobrinho, em entrevista à imprensa nesta quinta (29). | Foto: Júnior Mello

Sobrinho disse, ainda, que as pessoas estão passando por esses problemas devido a corrupção que se instalou na saúde pública do Amazonas, citando, como exemplo, a operação "Maus Caminhos", que desviou quase R$ 150 milhões dos cofres públicos. A falta de gestão eficiente também foi um dos pontos levantadas pelo profissional sobre a precariedade nos hospitais públicos.



O presidente da classe médica no Amazonas descartou uma possível paralisação dos profissionais. "Não pensamos em paralisar, por motivos óbvio, pois quem sai prejudicado é o paciente. O objetivo é chamar a imprensa e apresentar a realidade para que o Governo veja e tome as providências necessárias", justifica.

Durante a coletiva, Sobrinho, destacou alguns problemas encontrados nos principais Hospitais de Manaus. Entre eles, o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, localizado na avenida Mario Ypiranga, na zona centro-sul de Manaus. No local, pacientes realizam exames de hemodialise lado a lado. De acordo com o médico, as maquinas estão próximas o que pode ocasionar em um grande risco de infecção.

No Pronto Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra Araújo, localizado na zona leste de Manaus, a situação é ainda pior. Conforme o relatório, existe a falta antibióticos na Urgência e Emergência, bem como no setor de Ortopedia. Durante a fiscalização, o órgão, constatou ainda que não existe um setor responsável para abastecer diariamente os consultórios com formulários, materiais ortopédicos e ataduras de crepom

receituários, pedidos de exames, kit internação, outros, que são necessários no dia a dia.

No Hosp

