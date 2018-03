Irritados, PMs com carros irregulares reclamam de ação do Detran no AM

Manaus - Com o objetivo de coibir irregularidades em veículos que saem e voltam para Manaus durante o feriado de Páscoa, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realizou, na manhã desta quinta-feira (29), a Operação Páscoa, na barreira policial localizada na saída de Manaus pelas rodovias BR-174 e AM-010. Ao todo, a operação apreendeu 37 veículos, dentre caminhões, carretas e carros, e emitiu 102 autos de notificações por irregularidades.

No entanto, policiais militares reclamaram da operação dizendo que o delegado que estava no comando da operação, Rodrigo Sá, não quis saber se os carros particulares eram de policiais ou não, e efetuou a apreensão e notificações.

De acordo com áudios divulgados no WhatsApp, alguns policiais ainda pediram ao delegado que não apreendesse os carros, visto que os mesmos estavam saindo para o serviço. "Se os carros ainda estiverem lá, avisa que a gente vai pegar na marra essa p****. Vamos tomar da mão desses vagabundos aí (sic)", disse um suposto PM em um dos áudios.



Por telefone, a assessoria de comunicação do Detran-AM informou que não existe irregularidade no fato de carros serem apreendidos, independentemente, da profissão dos seus proprietários. “A lei é nacional e é para todos os veículos. Nós não fiscalizamos patente ou profissão, e sim o veículo e o condutor. Se o veículo está irregular e o condutor também, a lei será aplicada”.



Ainda de acordo com a assessoria, a fiscalização não se aplica a carros dos órgãos de segurança, como viaturas policiais, até porque as placas dos carros destes órgãos são consideradas placas de segurança, com uma correspondente original com outra numeração.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar do Amazonas, para saber sobre o posicionamento da corporação caso o caso seja confirmado, mas até a publicação desta matéria, aguarda retorno.

Operação Páscoa

Com barreiras de fiscalização, juntamente com equipes de inspeção, policiais militares e agentes do Detran estarão, até segunda-feira (2), nas saídas que dão acesso às rodovias AM-010, que dá acesso aos municípios de Itacoatiara, Rio Preto da Eva e Itapiranga; BR-174, que liga Manaus a Balbina, Presidente Figueiredo e Boa Vista (RR); e Ponte Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), ligando a rodovia AM-070 aos municípios de Iranduba e Manacapuru.





