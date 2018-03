Professores do AM votam contraproposta do governo na próxima segunda

Manaus - Após reunião com o secretário estadual de Educação, Lourenço Braga, na última quarta-feira (28), o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas (Sinteam) realiza assembleia geral dos professores na próxima segunda-feira (2), para que a categoria decida se aceita ou não a contraproposta de reajuste do Governo do Estado. A assembleia acontecerá na Praça do Congresso, no Centro de Manaus.

Na quarta-feira, o secretário Lourenço Braga sugeriu aumentar em 14,57% os salários dos trabalhadores da rede estadual de ensino.

“Dependendo do resultado da assembleia, a categoria volta ou não a trabalhar. Aproveitamos para pedir desculpas dos pais e alunos, mais uma vez, e dizer que só depende do governo do Estado resolver essa situação”, disse o presidente do Sinteam, Marcus Libório.

No próximo sábado, o sindicato e o comando de greve vão realizar um seminário sobre os números e leis referentes aos assuntos inerentes à categoria. Pelo menos 60 municípios estão sem aula em todo o Estado.

Greve

Os trabalhadores estão em greve desde a última segunda-feira e tem como pauta de reivindicação a retomada do plano de saúde, o pagamento do vale-transporte integral sem o desconto de 6%, reajuste no auxílio-localidade, que passou de R$30 para R$ 200, podendo chegar até R$ 1 mil. Nestes pontos já houve avanço e consenso entre a categoria.

O impasse está no percentual de reajuste salarial e equiparação do valor do vale alimentação da categoria com o da Polícia Militar, de R$ 600. Atualmente, o auxílio é de R$ 220.

“Nosso maior interesse é no percentual, pois somente professores e pedagogos recebem os demais benefícios. Já o reajuste alcança demais trabalhadores e aposentados”, explicou Libório.

