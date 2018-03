Defesa Civil divulga primeiro alerta de cheia deste ano no AM

Manaus - A Defesa Civil de Manaus acompanhou, na manhã desta quinta-feira (29), a divulgação do primeiro alerta de cheia deste ano, comunicado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Conforme a primeira análise, a previsão da cota máxima para a subida do rio Negro este ano é de 27,80 metros, 1,20 m abaixo da cheia de 2017. O segundo alerta de cheia do CPRM está previsto o fim de abril, e o terceiro fim de maio.



O secretário executivo de proteção e Defesa Civil de Manaus, Cláudio Belém, ressaltou que o órgão iniciou ainda no mês de janeiro o planejamento das ações integradas da Operação Cheia 2018.

“Com a informação que tivemos hoje, pelo CPRM, em relação à cota que o rio Negro pode chegar, com a previsão de 27,80 m, ainda assim nós teremos algumas áreas alagáveis e daremos continuidades às atividades previstas nesses locais, como as pontes provisórias de acesso aos moradores”, explicou.

O órgão iniciou ainda no mês de janeiro o planejamento das ações integradas da Operação Cheia 2018 | Foto: Arquivo EM TEMPO





Operação Cheia 2018

As ações da operação cheia 2018 tiveram início ainda em janeiro, com a participação das secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf), da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semamsdh), de Meio Ambiente (Semmas), da Saúde (Semsa), de Educação (Semed), de Limpeza Pública (Semulsp), do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), Guarda Municipal, Subsecretaria de Abastecimento, Feiras e Mercados (Subsempab) e Polícia Ambiental do Amazonas.

Conforme o Departamento de Operações da pasta 15 bairros da cidade são passíveis de alagação durante o fenômeno. São eles: Tarumã, Mauazinho, São Jorge, Educandos, Raiz, Betânia, Presidente Vargas, Colônia Antônio Aleixo, Aparecida, Centro, Santo Antônio, Cachoeirinha, Glória, Compensa e Puraquequara. Além da zona rural da capital amazonense.

Leia mais:

Irritados, PMs com carros irregulares reclamam de ação do Detran no AM

Ministério notifica 34 hotéis irregulares durante operação em Manaus

Criança de 2 anos é atacada por três cachorros e tem rosto desfigurado