Susam adota aplicativo para acompanhamento de consultas e exame

Manaus - A Secretaria Estadual de Saúde (Susam) vai adotar, nas unidades da capital e interior, o aplicativo “MeuDigiSus”, lançado pelo Ministério da Saúde (MS). A ferramenta permite ao usuário acompanhar o histórico de agendamento de consultas e exames feitos no Sistema de Regulação (Sisreg), o status de cada solicitação, além de cadastrar informações relacionadas à saúde, como altura, peso e alergias.

Segundo o secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, a ferramenta é de extrema importância e sua adoção deverá propiciar a redução do número de ausências de pacientes a consultas e exames marcados, que hoje chega a ser de 64%. Muitas vezes, segundo ele, os profissionais da saúde não conseguem confirmar para o paciente a data agendada e a unidade onde será atendido, porque os números dos telefones deixados para contato estão incorretos ou simplesmente ninguém atende. “Os motivos do não comparecimento são os mais diversos. O que se espera é que, com o aplicativo, esse déficit seja reduzido, porque o usuário poderá consultar no próprio celular todas as informações disponíveis”, destacou.

A Susam passará a adotar o aplicativo “MeuDigiSus”, nas unidades de saúde do Estado, assim que os profissionais da rede passarem por treinamento e tornarem-se aptos a orientar os usuários, para a utilização do aplicativo e suas funcionalidades.

De acordo com o coordenador de Regulação do Interior, da Susam, Roberto Maia, o aplicativo existe desde 2015, mas era usado apenas como uma ferramenta para o usuário consultar o número do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e cadastrar as informações pessoais de altura, peso e alergias.

Nessa nova versão, mais completa, o usuário tem acesso a todo o seu histórico de atendimento. “O paciente vai saber os exames que já fez, as especialidades que passou por consulta e as solicitações pendentes, aguardando autorização da regulação”, relacionou.

Pelo aplicativo, o usuário também poderá consultar o horário dos procedimentos agendados e receberá orientações, caso precise de algum tipo preparo antes de um exame, por exemplo. “Essa é mais uma forma de manter o usuário informado e otimizar o atendimento na rede estadual de saúde”, acrescentou.

Para utilizar o “MeuDigiSus”, será preciso estar com o cadastro do Cartão do SUS atualizado, porque, ao acessar o aplicativo, uma senha é gerada e enviada para o e-mail do usuário. Quem possui o cartão SUS e precisa atualizar os dados, basta acessar o portal do cidadão.

portal do cidadão. Quem não tem o cartão, é só ir até uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e solicitar. O aplicativo “MeuDigiSus” estará disponível para smartphones com sistema Android e IOS.

