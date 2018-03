Rio Preto da Eva completa 36 anos neste 31 de março

Neste sábado (31), o município de Rio Preto da Eva comemora 36 anos de existência. Localizado a 78 km da capital amazonense, a cidade é conhecida como a "terra da laranja" e faz parte da Região Metropolitana de Manaus. Entre balneários e peixes, moradores contam do carinho que sentem pelo município e das histórias ali vividas.

O município é o segundo maior produtor nacional de peixes em tanques escavados, com especialidade em tambaqui e matrinxã, muito apreciados na culinária amazonense. Apenas em 2017 foram cerca de 16 mil toneladas de pescado comercializadas no país. Para se ter uma ideia, em comparação às vendas em Manaus, de cada 10 peixes comercializados na cidade, 6 eram oriundos de Rio Preto da Eva.

O município é um dos maiores produtores de peixe em cativeiro no AM | Foto: Divulgação

Segundo o secretário de Turismo, Produção Rural e Meio Ambiente do município, Gilson Costa, os atrativos de morar em Rio Preto da Eva vão além das belezas naturais. “A administração da cidade tornou ela um lugar excelente para se morar”, afirma. “É uma cidade de oportunidades e é como morar em um bairro de Manaus, só que um pouquinho mais distante”.

Rio Preto da Eva não é apenas local de passagem para quem pega a estrada AM-010. Muitos visitam a cidade para aproveitar os pontos turísticos, como o Mirante Cristo Redentor, que imita o monumento original carioca. As belezas naturais são um atrativo à parte. “Temos o Balneário Municipal Rio Preto, logo na entrada da cidade, além de outros 15 balneários particulares que oferecem serviços de bar e restaurante”, diz Gilson.

Rio Preto da Eva é conhecida também como a "terra da laranja" | Foto: Divulgação

Quem vê a cidade prosperando em seus 36 anos de idade, não imagina como tudo começou. A costureira Maria Nascimento, de 90 anos, conheceu Rio Preto da Eva quando existiam apenas alguns barracões improvisados. “Cheguei em dezembro de 1980 e não tinha quase nada, hoje em dia tudo está tão diferente de quando cheguei”, lembra ela.

O pai de Maria foi um dos desbravadores da região, conta ela. “Ele ajudou a explorar essa área onde hoje é Rio Preto da Eva, ele era seringueiro e chegou aqui com 21 anos, em 1931”, afirma, ao recontar as histórias do pai. Entre as dificuldades que ele encontrara, a febre amarela era o maior obstáculo de todos naquela época.

A história do município gira em torno também da abertura da estrada AM-010 | Foto: Instituto Durango Duarte

Entre as maiores mudanças que pelas quase a cidade passou, Maria agradece pela presença mais forte da educação no município. “Eu lembro que só existia uma única escola para atender muitas crianças e adolescentes e hoje já esse aspecto já é mais avançado, com mais professores, escolas, cursos e oportunidades para todo mundo”, diz.

A festa de comemoração do aniversário de Rio Preto da Eva começa neste sábado (31) e vai até o dia seguinte. A partir das 6h da manhã, DJs e bandas locais tomam conta do palco alternativo até as 18h. A partir das 19h, a movimentação começa no palco principal, que traz atrações como Tom Cleber às 00h. No dia 1º, a show principal fica por conta do cantor sertanejo Gusttavo Lima, às 15h.