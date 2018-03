Fonte Boa completa 127 anos e está recuperada após fenômeno natural

A cidade de Fonte Boa (677 quilômetros de distância de Manaus) que completa neste sábado (31) 127 anos, sofreu com o fenômeno das terras caídas no fim da década de 70. A erosão do solo levou uma parte considerada de terra e como "milagre" da natureza, uma ilha se aproximou da entrada da cidade desviando as fortes correntezas do rio Solimões. Nos dias de hoje, os fonteboenses vivem com tranquilidade e comemoram mais um ano em harmonia com a natureza.



O município passa por mudanças desde o século XVII. Originalmente a região abrigava aldeias dos índios Omáguas, que era conhecidos também como Taracoatéua ou Taracuariba. No fim deste mesmo século o jesuíta Samuel Fritz chegou ao município onde fundou a missão religiosa "Nossa Senhora de Guadalupe". A santa até hoje é a padroeira da cidade.

Leia também: 62 anos de Nhamundá, a ilha lendária das índias guerreiras da Amazônia

Ainda neste período, poucos anos após a fundação, a aldeia foi destruída pelos espanhóis e restaurada mais tarde pelos portugueses. Em 1759, a aldeia de Taracoatéua, foi elevada à categoria de Lugar, com a denominação de Fonte Boa. Em 23.03.1891, pelo Decreto-Lei Estadual nº 92, Fonte Boa foi elevada à categoria de Vila. E oficialmente em 31.03.1938, pelo Decreto-Lei Estadual nº 68, a sede do município é elevada à categoria de Cidade.

Fonte Boa faz fronteira com seis municípios: Uarini, Juruá, Jutaí, Tonantins, Japurá e Maraã.

Fonte Boa na década de 70 | Foto: Divulgação

Um conto histórico que permeia a cidade é a quase extinção da mesma. Segundo moradores, no final da década de 70 o Rio Solimões castigava a entrada do município com a sua correnteza. A força era tão grande que chegou a causar desbarrancamento de quase dois quilômetros de terra. A salvação de Fonte Boa foi uma ilha. Ela se aproximou com os anos e desviou a forte correnteza, deixando a salvo os fonteboenses. Atualmente o município detêm 11.748 quilômetros de extensão.

Nascida em Fonte Boa, a professora Aucilene Castilho, 49 anos, relata sobre o fenômeno. “Eu morei por 10 anos na rua General Rondon. Era a rua do centro da cidade, tudo ficava lá. A terra ia caindo e levou todo centro da cidade. Caiu prefeitura, mercado, praça, quadra de esporte, hotel, bares, a antiga companhia de telefonia, biblioteca, clubes, cartório entre outras coisas. Tudo foi desabando aos poucos e foi tudo bem rápido. Após a erosão, surgiu uma ilha protegendo a cidade da correnteza do rio Solimões. E então a erosão parou”, relembrou.

O também professor Sebastião Lima, 56 anos, recorda o acontecimento. "Esse processo foi lento, durou pelo menos uns quatro ou cinco anos até cair tudo. Ao total estimo que deve ter dado uns 4 km de extensão e cerca de 600 metros dentro da cidade. Creio que um dia a ilha irá fazer parte da nossa cidade. A impressão que temos é que a cada ano ela se aproxima mais", concluiu.

O fenômeno das terras caídas é comum na Amazônia como explica o supervisor de gestão territorial do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) Jorge Marmos. As terras caídas é um fenômeno geológico de deslizamento/escorregamento de terra que envolve, normalmente, remoção de grande volume do material sedimentar (areia, silte e argila) que constitui os taludes (barrancos) dos principais rios amazônicos de águas barrentas, como o Solimões e o Madeira. O fenômeno também ocorre no rio Negro, por exemplo, mas é muito mais comum no Solimões, onde os taludes são normalmente constituídos por material sedimentar inconsolidado, friável, fácil de ser erodido", explicou.

O município de Fonte boa perdeu parte de terra por conta do fenômeno das terras caídas no fim dos anos 70 | Foto: Divulgação

Para que fique mais claro, todas as cidades e comunidades situadas sobre superfícies inclinadas às margens do rio Solimões estão sujeitas, em maior ou menor escala ao fenômeno de terras caídas.

E sobre a aproximação da ilha Jorge completa. "O que pode ter ocorrido é que essa ilha cresceu por deposição no seu entorno de material erodido. E esse crescimento pode ter desviado a correnteza principal do rio Solimões que antes atingia diretamente a frente da cidade de Fonte Boa e provocava os fenômenos erosivos. Com esse desvio, a força erosiva do rio foi atenuada e deixou de provocar os deslizamentos frontais a Fonte Boa", finalizou.

Agricultura e Turismo

Fonte Boa é um município farto. Na agricultura a exploração e plantio da mandioca é o principal produto agrícola com milho, arroz e hortaliças. Tem forte horticultura realizada pelas famílias rurais, com destaque para as comunidades de Ponta da Ilha, Paraná do Tupé, e a sede do município. Mas, assim como as outras cidades do interior do Amazonas, a principal fonte de renda é a piscicultura. O pirarucu é o destaque na pecuária, tendo uma festa no mês de novembro em comemoração a fartura do lugar.

Principais festas do município de Fonte Boa ocorre no Centro de convenções Dandan | Foto: Divulgação

Folclore



A cidade de Fonte Boa cultua várias festas religiosas. As principais, ocorrem no mês de junho com danças típicas juninas e a festa do Divino Espírito Santo. Já o dia da padroeira, que é Nossa Senhora de Guadalupe, é comemorado do mês de dezembro. A santa percorrer uma procissão fluvial entre comunidades, até chegar a cidade onde tem a missa campal.

O auge da manifestação folclórica em Fonte Boa acontece no festival de boi-bumbá. Os bois "Tira- Prosa" e "Corajoso", alegram o bumbódromo da cidade, no Centro de Convenções Dandan. Muito semelhante ao boi de Parintins ( distante 534 quilômetros de Manaus) as agremiações disputam todos os anos o título do festival.

Principais festas do município de Fonte Boa ocorre no Centro de convenções Dandan | Foto: Divulgação

Boi- bumbá

Muito antes de se criar o Festival Folclórico, já havia uma grande quantidade de cordões folclóricos, sendo que esses cordões eram organizados pelas escolas e por pessoas da comunidade. Era a chamada festa junina. Umas escolhiam a data de Santo Antonio, outras, a data de São João e, outras ainda, o dia de São Pedro e São Paulo.

As apresentações não tinham um local certo para acontecer. Em consequência disso, os professores Pedro André Filho, Humberto Ferreira Lisboa, Graça Affonso, Graça André, Terezinha Braga e outros, resolveram reunir as apresentações das danças em um único local, a quadra da Escola Estadual São José. Surgia em 1980 o 1º Festival Folclórico de Fonte Boa. A data das apresentações desse festival foi 23 e 24 de junho. A partir daí surgia à disputa por título entre as danças.

| Foto: Divulgação

Dois anos depois, as apresentações do Festival Folclórico foram transferidas para a quadra de esportes Francisco Camelo Cavalcante, que foi palco de apresentações até o ano de 2003. Neste mesmo ano, os bumbás Tira-prosa e Corajoso dividiam espaço no Centro de Convenções de Fonte Boa (Bumbódromo).

Tira - Prosa e Corajoso

O boi-bumbá Corajoso da Cidade Nova defende as cores azul e branca, e têm historicamente ligações com as famílias Freitas, Cajaca, dentre outras. É um boi de pano preto com uma estrela de quatro pontas na testa e uma barra de pano branca, confeccionado com tecido tipo lycra, fibra, madeira e espuma, sendo chamado por seus torcedores de “boi do povão”. Juridicamente chama-se Agremiação Folclórica Boi-Bumbá Corajoso, com sede provisória na rua Barnabé Gomes - s/nº - Cidade Nova.

Boi-bumbá Corajoso defende as cores azul e branca com uma estrela na testa | Foto: Taina Benevides

O boi-bumbá Tira-Prosa, da Cidade Velha, ostenta as cores vermelha e branca e tem forte vínculo com a família Lisboa (sua fundadora na época de “escola”, e seus presidentes foram todos dessa família), sendo esta considerada a sua marca como “boi da tradição”. É um boi branco confeccionado com tecido tipo lycra, fibra, madeira e espuma, com uma estrela vermelha de cinco pontas rodeada por dois galhos de samambaia na testa e uma barra branca. Tem como nome oficial Associação Folclórica Cultural de Fonte Boa Boi Bumbá Tira-Prosa, com sede provisória na Rua Boulevard Álvaro Maia - s/nº - São Francisco I (Cidade Velha).

O boi-bumbá Tira-Prosa ostenta as cores vermelha e branca, possui uma estrela na testa com dois ramos | Foto: Divulgação

As duas agremiações criaram seus Estatutos e tornaram-se empresas somente em 2002.

Dificuldades do Município



O município de Fonte Boa passou por várias dificuldades no período de 2014 à 2016. Segundo a nova gestão política que assumiu em 2017, nesta época não houveram apresentações dos bois- bumbás e da festa do pirarucu.

O atual Secretário de Cultura do município de Fonte Boa, Raimundo Martins, explica que a falta de gestão causou os cortes dos festivais. "A displicência da atinga gestão com a cultura do município causou a falta dos principais festivais. Em 2017 começamos retornar aos poucos. O primeiro foi a retomada dos bois, ele fizeram uma apresentação sem disputas onde os dois foram consagrados campeões. Também fizemos neste mesmo ano, um dia de festa do tradicional Festival do Pirarucu", afirmou o secretário.

Para realizar o Festival Folclórico de Boi- Bumbá de 2018 o plano da secretaria foi aderir ao projeto de Lei Rouanet. A lei é um mecanismo de fomento a cultura dado pelo governo federal. O projeto já foi aprovado e aguardam recursos para investir na festa que deve acontecer nos dia 28, 29 e 30 de julho.

Recentemente o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE), publicou a relação de gestores com contas irregulares. O nome do antigo prefeito da cidade, Antonio Gomes Ferreira aparece na lista entre os 20 gestores que apresentaram maior número de contas irregulares. Ao total, foram nove inconsistências que somam mais de R$ 13 milhões.

Neste momento os professores do município aderiram a greve que começou na capital e percorreu as cidades do Amazonas. As manifestações começaram no dia 14 de março e dia 22 declararam a paralisão, onde pelo menos, 80% das escolas em Manaus e no interior estão unidas.

O município ainda não faz parte do mapa do turismo. Ele luta para trazer mais renda e emprego aos moradores. Segundo o secretário Raimundo Martins, nos próximos meses estarão promovendo cursos de capacitação para a população local.





Leia mais:

Tabatinga, cidade de tríplice fronteira, completa 35 anos nesta quintaItamarati: a 'Princesinha do Juruá' completa 35 anos História de Santo Antônio do Içá: cidade presépio completa 62 anos