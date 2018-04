Em nova manifestação, professores rejeitam contraproposta do Governo

Manaus - Dezenas de profissionais da educação voltam a ocupar a frente da sede do Governo do Estado, na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, na manhã desta segunda-feira (2), em "Dia D" - mais importante dia da greve geral deflagrada desde o último dia 22 de março em todo o Estado.

A categoria rejeitou a contraproposta do Governo de 14,57% e decidiu que a greve geral continuará por tempo indeterminado até que as reivindicações da classe, entre elas o reajuste de 35%, sejam atendidas pelo governador Amazonino Mendes.

De acordo com o professor e diretor financeiro da Associação dos Professores e Pedagogos de Manaus (Asprom-Sindical), Lambert Melo, a proposta apresentada pelo governador Amazonino Mendes, de reajusta em 4,57% e mais 1% ao mês até totalizar os 14,57% em dezembro, foi considerada indecente pela categoria e rejeitada por unanimidade. Dessa maneira, a greve continua na capital e no interior por tempo indeterminado.

"Nós vamos esperar que o Governo pare de ficar de costas para a sociedade e parar de ignorar a categoria dos educadores, e apresente uma proposta realmente digna, descente para ser analisada. Nós não somos intransigentes, nós sempre buscamos o diálogo. Infelizmente o governador está sendo intolerante e radical, o que ocasionou nesse caos na educação do Amazonas. Nós queremos que ele receba a diretoria do Asprom-Sindical e o comando de greve e apresente uma proposta decente", destaca Melo.

Categoria exige aumento de 35% | Foto: Hélcio Melo

O órgão responsável pela movimentação polêmica instaurada desde o dia 22 deste mês, a Asprom-Sindical, informou, por meio da diretoria financeira, que lamenta a falta de sensibilidade estadual, mas que não vai arredar o pé.

"O dia 'D' é um dia que escolhemos para votar com um 'não'. Nós queremos que o Amazônio abra diálogo com a classe, porque a greve não é culpa dos professores. Ele precisa entender que ele não pode só negociar apenas com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam), até porque juridicamente o Sinteam não representa mais a categoria na capital", comentou a professora Helma Sampaio, integrante da Asprom-Sindical.

A reportagem do Em Tempo aguarda um posicionamento da Secretaria Estadual de Educação e Qualidade de Ensino (Seduc).

Edição: Isac Sharlon

