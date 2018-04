Fucapi pode ser extinta por falta de verba, diz promotora

Manaus - A titular da 47ª Promotoria de Justiça Especializada em Fundações e Massas Falidas, Promotora de Justiça Kátia Maria Araújo de Oliveira, em coletiva na sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas, se pronunciou na manhã de hoje (2) em relação a mudança de mantenedor da Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Fucapi), ou uma possível extinção da instituição.



Segundo a promotora, o destino da instituição será decidido após reunião de amanhã com o conselho diretor da Fucapi. “Se a diretoria aprovar a proposta da empresa Azione e os demais envolvidos também, eu também vou me manifestar favorável. Mas se depois não tiver dinheiro para manter, a instituição será extinta”, comentou, alertando que a empresa, desde ano passado, já apresentou três propostas diferentes, “ainda não cumpriram nenhuma delas”, afirma a promotora.

Durante discussões, alunos e professores da Fucapi manifestaram sua indignação ao que diz respeito o descaso da diretoria com a situação.

Ainda de acordo com a promotora, se a Fucapi for extinta seu patrimônio será repassado para outra fundação. “Na jurisprudência é clara, quando uma fundação está numa situação que sua manutenção é impossível, o caminho é sua extinção. E tudo será repassado para outras fundações com fins iguais ou semelhantes. Após ação da justiça, vamos procurar saber quais fundações estão aptas a receber este patrimônio”, explicou.



Segundo a promotora, o destino da instituição será decidido após reunião de amanhã com o conselho diretor da Fucapi

Durante a coletiva o CEO da empresa Azione, Aldous Santana, se pronunciou sobre a proposta de 50 MI para manter a fundação. “Queremos resgatar não apenas a parte educacional mas a dignidade dos colaboradores, então nossa primeira prioridade é quitar os salários atrasados e também manter as atividades educacionais. Os 50 MI propostos não sanam a dívida de 150MI, mas aliada a uma estratégia educacional e operacional vamos conseguir o objetivo. Não queremos apenas os 1.500 alunos que estão matriculados hoje, queremos 15 mil alunos”, disse.

Aldenize Souza, aluna de engenharia ambiental reclama contra a falta de transparência da instituição | Foto: Marcely Gomes

Uma das propostas da empresa Azione, lida durante a coletiva, é 5MI inicial para pagar todos os salários atrasados dos funcionários e seriam investidos mais 20 MI em 2018, depois mais 25 MI até 2019. “Precisamos de garantia que estes 45 MI vão realmente ser investidos na instituição durante esses dois anos, já que o capital da empresa é de 100 mil”, explica a promotora.

Promotora de Justiça Kátia Maria Araújo de Oliveira, em coletiva na sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas | Foto: Marcely Gomes

Durante discussões, alunos e professores da Fucapi manifestaram sua indignação ao que diz respeito o descaso da diretoria com a situação. "Não temos transparência da instituição. Quando os alunos perguntaram se tínhamos garantia de ter aula nesse semestre eles falaram que podíamos renovar a matrícula que seria normalizado a situação", relata a aluna de engenharia ambiental Aldenize Souza, enfatizando que todo estão sendo prejudicados, "Estamos pagando os boletos todos os meses, já está aberto o de abril e não estamos tendo aula. Me sinto frustada porque estou no último período só quero me formar logo”.



