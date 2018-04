Professores acampam em Parintins em protesto contra governo do AM

Professores acampados em praça pública de Parintins | Foto: Eder Repolho/TV Em Tempo

Parintins (AM) – Professores da Secretaria de Educação do Amazonas (Seduc-AM) estão acampados desde às seis horas da manhã desta segunda-feira (2), em frente à sede da Coordenação da Secretaria, na cidade de Parintins, a 369 quilômetros de Manaus.



De acordo com a professora Keila Nogueira, do comando de greve, eles só deixarão o local depois que o governo do Estado atenda à reivindicação da categoria, em conceder o pagamento dos 35% de reposição salarial, reivindicado pelos professores. “Não há como aceitar uma proposta de 4% que o governador Amazonino Mendes quer nos dar. Se com o percentual de 35% ainda temos perdas, imagine com 4%".

Professores acampados em praça pública de Parintins | Foto: Eder Repolho/TV Em Tempo

O professor José Pereira, delegado do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, disse que a greve está presente em todos os municípios da calha do Baixo-Amazonas.“Não há como dialogar com o governo mediante esta proposta, a greve continua”, disse.



Uma tenda foi armada na praça da cidade para abrigar os professores durante a noite desta segunda-feira, já que pretendem seguir com o movimento.

Professores acampados em praça pública de Parintins | Foto: Eder Repolho/TV Em Tempo

Leia mais:



Sede do Governo volta a ser palco de protesto de professores

Professores fazem nova caminhada no Centro de Manaus e pedem respeito

Vendados e amordaçados, professores protestam contra decisão judicial