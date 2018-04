Greve continua: professores não aceitam proposta de Amazonino

Manaus - Aproximadamente 2 mil servidores da educação reuniram-se na praça do Congresso, localizada no centro de Manaus, na tarde desta segunda-feira (2), em resposta negativa à contraproposta de reajuste salarial de 14,57% apresentada pelo governo do Estado. Educadores protestavam gritando palavras de ordem "Governador, fale a verdade, educação nunca foi prioridade!". Vários educadores de outros municípios como Iranduba e Borba também estiveram presentes na assembleia desta tarde.

Segundo Marcos Libório, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam), além da proposta de reajuste apresentada pelo governo ser insatisfatória, também não atende a todos os servidores da educação. "A proposta atende apenas os professores e pedagogos. Trabalhadores da educação também são os vigias, as merendeiras, as bibliotecárias, os trabalhadores do administrativo", disse.

| Foto: Márcio Melo

Ainda segundo o presidente do Sinteam, dos 14,57% de reajuste, somente 4,57% será de pagamento imediato e vai atender somente professores e pedagogos, os outros 10% serão de pagamento escalonado. "A categoria entende que a proposta não recompõe as nossas perdas".

Ainda conforme o Sinteam, os educadores pretendem continuar as manifestações até conseguirem o reajuste proposto pela categoria. "Queremos um percentual que contemple todos os trabalhadores da educação e é por isso que a categoria rejeitou a contraproposta apresentada pelo governo".

Conforme o Sinteam, os educadores pretendem continuar as manifestações. | Foto: Márcio Melo

Greve

Os trabalhadores da educação estão em greve desde a última segunda-feira (26). A greve tem como pauta de reivindicação a retomada do Plano de Saúde, o pagamento do vale-transporte integral sem o desconto de 6%, reajuste no auxílio localidade que passou de R$30 para R$200 até R$1 mil.

Conforme informações divulgadas pelo Sinteam, já houve avanço e consenso da categoria nas questões referidas.

O impasse atual está no percentual de reajuste salarial e equiparação do valor do vale alimentação da categoria com o da Polícia Militar, de R$600. Atualmente o auxílio é de R$220. Pelo menos 60 municípios estão sem aula em todo o Estado.





