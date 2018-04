Alunos e servidores da UEA votarão para Reitor e Vice-Reitor

Em síntese, os membros do Consuniv-UEA confirmaram que a escolha da atual fórmula utilizada na eleição foi uma decisão do próprio conselho | Foto: Divulgação

Manaus - A eleição para escolha de Reitor e Vice-Reitor na Universidade do Estado do Amazonas (UEA) está confirmada para a próxima semana, mais especificamente, para o dia 11 de abril. Mesmo tendo sido alvo de questão judicial, no mês passado, quando um grupo de professores e alunos da instituição questionou a nulidade do processo eleitoral, o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM) considerou legítimo o processo e determinou a continuidade do pleito.



Nesta segunda-feira (2), este mesmo processo eleitoral ganhou mais força, depois da reunião extraordinária do Conselho Universitário da UEA, que tratou, entre outros assuntos, da confirmação da pauta da reunião, realizada no dia 5 de dezembro do ano passado, sobre o processo eleitoral da instituição. Em síntese, os membros do Consuniv-UEA confirmaram que a escolha da atual fórmula utilizada na eleição foi uma decisão do próprio conselho. O Consuniv é a maior instância colegiada da universidade.

Poderão votar na eleição professores efetivos e ativos, temporários e visitantes dos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade, técnicos administrativos efetivos, temporários, comissionados e procuradores jurídicos, além de acadêmicos de graduação e de pós-graduação, regularmente matriculados no semestre de realização do processo de escolha.

Poderão candidatar-se ao cargo de reitor e vice-reitor, os professores efetivos que trabalhem em regime de 40 horas semanais, com titulação mínima de mestre ou doutor.

Nesta eleição, três chapas concorrem aos cargos: Chapa 14: Cleinaldo Costa e Cleto Leal; Chapa 17: Ricardo Serudo e Carlossandro Albuquerque; Chapa 23: Lúcia Puga e Raimundo Barradas.





