Praça Tenreiro Aranha será reaberta em abril, diz prefeitura

Manaus - Ainda neste mês de abril, a Prefeitura de Manaus vai reabrir ao público a praça Tenreiro Aranha, na rua Guilherme Moreira, Centro Histórico de Manaus. A medida foi anunciada nesta segunda-feira, 2/4, pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, em reunião com representantes do Clube de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDLM).

Além da reabertura da praça, a prefeitura também estuda uma reengenharia de trânsito em algumas vias do centro, como forma de aumentar e facilitar o acesso de pessoas ao comércio, contribuindo para melhorar as vendas.

“Nós tomamos algumas decisões: apressar, para já, a entrega da praça Tenreiro Aranha, a exemplo do que foi feito com a praça da Matriz, com a abertura daquele monumento arquitetônico à disposição da cidade e dos turistas; a segunda é uma reengenharia de trânsito que vai ser feita para facilitar a circulação de carros no centro da cidade. Tem certas ruas que precisam ser desobstruídas”, reafirmou o prefeito.

A reunião desta segunda-feira teve como pauta central as soluções ao do comércio do Centro de Manaus, com a apresentação de várias sugestões por parte dos comerciantes. “Estava tudo bem, mas de repente veio a crise e, com ela, o nosso centro se encheu de informais. Nós estamos procurando ver, de forma bem racional, uma maneira de darmos uma volta nesses problemas”, disse Arthur Neto.

O presidente do CDL Manaus, Ralf Assayag, classificou como excelente o resultado da reunião com o prefeito Arthur Neto. “Eu acredito que as reivindicações colocadas aqui são o início para que o Centro possa ficar cada vez melhor e todas elas foram aceitas e corroboradas junto ao prefeito Arthur. Espero que a gente tenha um bom resultado, com isso, dando maior volume de empregos, abrindo lojas que hoje estão fechadas e melhorando a venda do comércio de Manaus”, afirmou.

Entre os temas abordados na reunião, foi abordada a necessidade reforçar a fiscalização sobre vendas ambulantes no Centro.

O subsecretário de Abastecimento, Feiras e Mercados (Subsempab), Fábio Albuquerque, explicou que a prefeitura já abriu um processo seletivo para a contratação de 100 novos fiscais, que está recebendo uma fiscalização por parte do Tribunal de Contas do Estado. “Mas já, já será resolvido e até o final do mês, se Deus quiser, poderemos contar com esses novos fiscais”, disse.

Reforma

Com a reabertura da praça Tenreiro Aranha, nos próximos dias, o traçado dos anos de 1920 virá à tona.



Com adequação às normas de acessibilidade, a praça teve seu piso substituído por pedras portuguesas, brancas e pretas, recebendo novas instalações de iluminação pública, sinalização, bancos, lixeiras e paisagismo, composto por 47 novas árvores das espécies ipê e pau-pretinho.



O Pavilhão Universal será entregue, posteriormente, junto à praça Adalberto Valle, para onde será transposto. As obras compõem o programa PAC Cidades Históricas.





