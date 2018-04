Houve ou não briga entre galeras no T5? Saiba o que de fato ocorreu

Manaus - O número de policiais no Terminal de Passageiros (T5), no bairro São José, chamou a atenção da população que transitou no local na noite desta segunda-feira (2). Mensagens espalhadas pelo WhatsApp relatavam uma briga generalizada entre gangues da zona Leste de Manaus, fato que foi negado pela Polícia Militar.

As f otos compartilhadas no aplicativo mostraram uma aglomeração de pessoas e a presença maciça de policiais de grupamentos especiais, como o Batalhão de Choque, que geralmente são acionados para operações de grande vulto. O acompanhamento da tropa de elite e a existência de uma briga, só que entre dois ambulantes embriagados, foram o estopim para a especulação.

A reportagem do Em Tempo entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar que confirmou que houve a briga no T5 nesta tarde. Porém, ao invés de integrantes de alta periculosidade da zona Leste, a confusão aconteceu entre dois ambulantes que trabalham dentro do próprio terminal. Os dois se desentenderam e começaram a se agredir. O motivo da briga não foi revelado, mas os dois estariam bebendo minutos antes da desordem. Ninguém foi detido.

Com a briga, muitas pessoas se aglomeraram para apartar os dois homens. Houve gritaria e corre-corre após boatos da suposta invasão das gangues no terminal. A movimentação da multidão chamou a atenção de policiais da Rocam e do Batalhão de Choque que contiveram os ânimos.

Os militares, segundo a assessoria, foram deslocados para a área a fim de realizar uma operação a mando do secretário de segurança pública e vice-governador, Bosco Saraiva. Os policiais do Estado realizam o reforço do policiamento nos cinco terminais de integração da capital com o objetivo de combater roubos e furtos aos coletivos.

Operação 5T

A operação 5T é uma “ramificação” da operação Jejuardes, que é ação conjunta entre a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e as polícias Militar e Civil. A operação tem como finalidade realizar abordagens dentro dos terminais e também dos coletivos, identificando e averiguando qualquer pessoa com atitude suspeita.



