Eleições 2018 tiram Bosco Saraiva e Amadeu Soares do comando da SSP-AM

Manaus - Com a saída de Bosco Saraiva (SD) da titularidade da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM), prevista para ocorrer nesta quinta-feira (5), o coronel Anésio Brito de Paiva deverá assumir a pasta. O anúncio foi dado pelo vice-governador do Amazonas durante a inauguração da Base de Operações Fluviais de Inteligência, no Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Saraiva deixa a pasta para disputar as eleições de 2018, mas já anunciou que tem interesse em continuar vice-governador do governo Amazonino Mendes (PDT).

O secretário executivo da SSP-AM, coronel Amadeu Soares, também deixa o cargo para concorrer às eleições. Na última eleição, Amadeu foi pré-candidato a vice-prefeito de Manaus ao lado de Silas Câmara (PRB), mas a chapa decidiu não competir às vésperas da votação.

Questionado sobre mudanças no comando da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), Saraiva informou que David Brandão continua no comando da instituição.

