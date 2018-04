Professores lotam Aleam em assembleia sem o secretário de educação

Categoria exige o reajuste salarial de 35% | Foto: Reprodução

Manaus – Durante a manhã desta terça-feira (3) professores lotaram a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), localizada na avenida Mario Ypiranga, no bairro Parque Dez, Zona Centro Sul de Manaus, para pressionar o Governo na aprovação do reajuste salarial de 35%, entre outras reivindicações. O secretário estadual de educação, Lourenço Braga, era aguardado para falar sobre as propostas do governo à categoria, porém, enviou o secretário executivo como porta-voz.



Essa é a segunda vez que o secretário é convocado a dar um posicionamento à classe e envia um representante em seu lugar. A ausência do secretário no momento crítico dificulta ainda mais a resolução de um impasse, que já dura semanas e paralisou as atividades escolares em todo o Estado.

O titular da SEDUC-AM apenas enviou o porta-voz da pasta para a Aleam | Foto: Reprodução

O deputado estadual Serafim Corrêa (PSB) manteve seu apoio a greve dos professores. Segundo o parlamentar, há parâmetros legais que garantem um aumento salarial na proporção pedida pela classe, garantidos no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).



“O Governo se diz impedido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), porém, no site do FNDE há um tópico que explica que 60% dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) devem ser usados para pagamento dos professores”, afirmou.

A SEDUC-AM não se pronunciou sobre o caso | Foto: Reprodução

Professora em Parintins (a 369 km de Manaus), Keyla Nogueira afirma que a classe deseja que o Governo perceba que o reajuste de 35% é possível. “Diante de todos os números que foram apresentadas por deputados, fica esclarecido que é possível o reajuste na ordem que pedimos, falta apenas boa vontade do governador”, afirmou a grevista.



Para o deputado Luiz Castro (Rede), esse é o momento de retratar uma injustiça com os professores, do ponto de vista legal. “Temos acesso aos dados de arrecadação estadual e sabemos que os números vêm em ascensão desde 2016, portanto, não há como alegar que falta dinheiro para pagar os professores”, disse.

Até o fim da manhã desta terça-feira (3), a Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino no Amazonas (SEDUC-AM) não se pronunciou sobre a assembleia convocada pelos professores na Aleam.

