Manaus envia mais de seis mil lâmpadas para o interior

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, assinou nesta terça-feira (3), o termo de doação de mais de seis mil lâmpadas para os 61 municípios do interior do Estado do Amazonas. A solenidade de assinatura do acordo foi realizada no auditório da Casa Militar, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

"Manaus é agora a capital brasileira do LED. Como toda capital recebeu a iluminação, foi feita uma triagem das lâmpadas retiradas nos últimos anos. Com isso todos ganharam, pois essas lâmpadas serão redistribuídas para o interior", disse Arthur Neto, completando que a iluminação potente ajuda também na segurança pública. "Temos maior segurança nas vias para os condutores, mas também ela ajudará a coibir ações de infratores, contribuindo também para a segurança pública", afirma.

Segundo o prefeito, as luminárias doadas são de vapor de sódio e estão em bom estado de conservação. "Agora estão recebendo estas, mas almejamos que o interior também receba logo as lâmpadas de LED. Quando trocarmos as lâmpadas de novo da capital por àquelas que refletem imagem e vídeo, faremos a redistribuição das lâmpadas de LED para o interior", explica.

Durante pronunciamento, o prefeito da cidade, saudou todos os representante e prefeitos dos municípios do Estado, e esclareceu que serão doadas no mínimo 100 lâmpadas para cada município. | Foto: Marcely Gomes

O acordo para doação aconteceu em setembro de 2017 entre o prefeito Arthur Virgílio Neto, a Associação Amazonense dos Municípios (AAM) e os prefeitos dos diversos municípios do Amazonas interessados na parceria.

Durante pronunciamento na solenidade, o prefeito da cidade saudou todos os representante e prefeitos dos municípios do Estado e esclareceu que serão doadas no mínimo 100 lâmpadas para cada município com intuito de amenizar o problema de iluminação pública.



Para o prefeito do município de Atalaia do Norte, Nonato Tenazor, que está no segundo mandato, as lâmpadas contribuirão de forma efetiva para melhorar iluminação da cidade. "Temos 350 postes de iluminação no município, mas as lâmpadas não estão em bom estado, então essas 100 lâmpadas potentes vão ajudar muito, principalmente o tráfego nas principais vias e também a segurança dos moradores", conclui.

Para o prefeito do município de Atalaia do Norte, Nonato Tenazor, que está no segundo mandato, as lâmpadas contribuirão de forma efetiva para melhorar iluminação da cidade. | Foto: Marcely Gomes

